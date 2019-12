Frau nach Sturz in Bach im Spital gestorben

Eine 65 Jahre alte Frau ist am Donnerstagabend im Klagenfurter Stadtteil Viktring in einen Bach gestürzt. Sie starb in der Nacht im Krankenhaus. Laut Polizei hatte eine 32 Jahre alte Passantin bemerkt, dass die Frau von einem Gehweg über eine Böschung in den Rekabach gestürzt war. Sie versuchte, die Frau aus dem Wasser zu ziehen, was jedoch nicht gelang.

Erst mit Hilfe mehrerer Polizeibeamter konnte die 65-Jährige ans Ufer gebracht werden. Sie hatte zu diesem Zeitpunkt keine Atmung mehr. Die Polizisten reanimierten sie bis zum Eintreffen des Notarztes. Die Rettung brachte die Frau nach einer zunächst erfolgreichen Wiederbelebung zur weiteren Behandlung ins Klinikum Klagenfurt. Dort starb sie, wie eine Krankenhaussprecherin am Freitag auf APA-Anfrage bestätigte.