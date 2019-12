Pkw stürzte über Abhang in Vorarlberg 30 Meter ab

In Vorarlberg ist am Christtag ein Pkw auf der schneebedeckten Fahrbahn von der Straße abgekommen und einen Abhang hinuntergestürzt. Der 53-jährige Lenker geriet am Nachmittag auf der Faschina-Straße von Damüls in einer langgezogenen Linkskurve über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Der Pkw rutschte rund 30 Meter über den steilen Abhang. Der Lenker wurde durch den Unfall schwer verletzt.

Er wurde mit der Rettung ins LKH Bregenz eingeliefert. Die beiden Mitfahrerinnen, 50 und 16 Jahre alt, wurden leicht verletzt, wie die Polizei am späten Abend mitteilte.