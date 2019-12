Telefonzelle in Wien-Liesing gesprengt

Eine Telefonzelle ist in der Nacht auf den Christtag in Wien-Liesing in die Luft geflogen. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer wurde die Zelle in der Erlaaer Straße 74 mit einem pyrotechnischen Gegenstand, vermutlich ein Böller aus tschechischer Produktion, gesprengt. An der Telefonzelle entstand Totalschaden, mehrere Autos im Umfeld wurden leicht beschädigt.