Bei neuen Protestaktionen in Hongkonger Einkaufszentren sind auch am zweiten Weihnachtstag mehrere Menschen festgenommen worden. Die Polizei ging am Donnerstag gegen maskierte Demonstranten im großen Tai Po-Einkaufszentrum vor. Es ist der dritte Tag mit Störaktionen in Shopping-Zentren und Protesten gegen die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion.

Am Neujahrstag ist ein neuer Protestmarsch geplant, zu dem die Civil Human Rights Front aufgerufen hat. Die Gruppe hatte im vergangenen halben Jahr die größten Demonstrationen mit Hunderttausenden Teilnehmern organisiert. Voraussetzung ist aber, dass die Polizei den Marsch auch erlaubt und keine Bedenken äußert.

Seit Sommer dauern die Demonstrationen in der früheren britischen Kronkolonie schon an. In den vergangenen Wochen waren die Proteste etwas abgeflaut, doch kam es seit dem Heiligen Abend zu neuen Zwischenfällen und Zusammenstößen zwischen radikalen Demonstranten und der Polizei. Bis Mittwochabend waren 23 Menschen festgenommen worden, wie die Polizei berichtete.