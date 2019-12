ÖVP und Grüne wollen Abschluss bis „Mitte nächster Woche“

Die Koalitionsverhandlungen von ÖVP und Grünen stehen kurz vor einem erfolgreichen Ende. Wie die Parteichefs Sebastian Kurz und Werner Kogler der APA am Sonntag schriftlich mitteilten, könnte ein Abschluss „bis Mitte kommender Woche“ stattfinden. Zuvor soll es weitere Verhandlungsrunden geben. Das vielfach vermutete Datum 2. Jänner wurde nicht explizit genannt.

Sollte ein Abschluss erzielt werden, muss ein etwaiges Regierungsübereinkommen sowie die Liste der künftigen grünen Regierungsmitglieder auch noch das Okay des höchsten Gremiums der Ökopartei bekommen. Daher haben die Grünen vorsorglich zum Bundeskongress am Samstag, 4. Jänner, in Salzburg eingeladen, das wurde erneut bestätigt. In der ÖVP ist Kurz nicht an solche statuarischen Vorgaben gebunden.