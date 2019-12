Lotto-Vierfachjackpot lockt ins Neue Jahr

Bei der letzten Lotto-Ziehung des Jahres hat es am Sonntag neuerlich keinen Sechser gegeben, weshalb 2020 gleich mit einem Vierfachjackpot beginnt. Nicht weniger als 4,5 Millionen Euro könnte ein Sologewinner am Mittwoch einstreifen, so die Österreichischen Lotterien am Montag.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es am Wochenende bereits einen Sologewinn. Ein Tiroler erzielte ihn mit dem fünften von zwölf Tipps auf einem Normalschein und kassiert damit rund 155.500 Euro. Über 236.700 Euro darf sich ein Wiener freuen, dessen Wettschein als einziger die richtige Joker-Zahl aufwies.