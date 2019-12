Das Team Canada greift beim 93. Spengler Cup nach dem 16. Turniersieg. Die Kanadier deklassierten im ersten Halbfinale des traditionellen Eishockey-Turniers in Davos am Montag TPS Turku mit 6:0. Team Canada steht zum fünften Mal in Folge im Finale, der Gegner wird in der Partie am Montagabend zwischen Ambri-Piotta und Ocelari Trinec ermittelt.

