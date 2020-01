Neugeborenes in Graz abgelegt - Polizei forschte Mutter aus

Eine 29-jährige Steirerin hat am vergangenen Samstag ihr Baby alleine in ihrer Wohnung zur Welt gebracht und anschließend in der Tiefgarage des Grazer Landeskrankenhauses abgelegt. Die Polizei machte den Fall und den vorläufigen Ermittlungsstand am Mittwoch öffentlich, nachdem die Mutter ausgeforscht worden war.

Video-Aufzeichnungen führten die Polizei zu der Frau aus dem Bezirk Deutschlandsberg. Sie gab an, die ungeplante Schwangerschaft geheim gehalten zu haben. Bei der Babyklappe sei zu viel los gewesen, deshalb habe sie ihre kleine Tochter in einer Tasche in der Krankenhaus-Tiefgarage abgelegt, in der Hoffnung, dass das Kind rasch gefunden werde.

Das weggelegte Baby wurde gegen 19.00 Uhr in der Krankenhaus-Tiefgarage entdeckt. Das Neugeborene sei zwar in Handtücher gewickelt gewesen, es bestand jedoch laut Auskunft der Ärzte zu diesem Zeitpunkt Lebensgefahr, hieß es seitens der Polizei. Es gelang den Ärzten, den Zustand des kleines Mädchens zu stabilisieren. Es dürfte keine körperlichen Schäden davongetragen haben.

Die Obsorge des Kindes wurde von der Jugendwohlfahrtsbehörde übernommen. Die geständige Mutter wird angezeigt.