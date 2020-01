Rendi-Wagner vermisst in Koalitionspakt soziale Handschrift

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat am Donnerstag die ÖVP-Dominanz im türkis-grünen Koalitionspakt beklagt und die soziale Handschrift darin vermisst. Die SPÖ werde es nun einer genauen Detailprüfung unterziehen. Schon jetzt sei erkennbar, dass in dem vorliegenden Regierungsprogramm die soziale Handschrift weitestgehend fehlt, so Rendi-Wagner.

„Auf den ersten Blick scheint Österreich eine türkise Regierung zu bekommen, denn die grünen Ziele muss man im Regierungsprogramm lange suchen“, meinte sie. Von den grünen Versprechen beim Thema Armutsbekämpfung sei wenig übriggeblieben: „Von Armut bedrohte Kinder haben kaum etwas von den türkis-grünen Plänen zum Familienbonus, während Besserverdiener profitieren.“

Positiv bewertete Rendi-Wagner, dass das im Wahlkampf auch von der SPÖ geforderte Klimaticket für ganz Österreich kommen soll. Hingegen vermisste sie konkrete Maßnahmen, um Wohnen leistbarer zu machen und Mieter zu entlasten. Ähnliches gelte auch für die Arbeitnehmer. Eine spürbare Entlastung für Geringverdiener sei im türkis-grünen Programm zunächst nicht zu finden. Stattdessen solle die Unternehmenssteuer um 1,5 Milliarden Euro gesenkt werden.

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) zeigte sich erfreut über das „Transitkapitel“ im türkis-grünen Regierungsübereinkommen. „Alle wesentlichen Tiroler Forderungen - von der Korridormaut über die Blockabfertigungen und das Sektorale Fahrverbot bis zu den Zulaufstrecken zum Brennerbasistunnel - haben Berücksichtigung gefunden“, meinte Platter gegenüber der APA. Damit könne nun noch gezielter und effizienter an der so dringend notwendigen Entlastung der Tiroler Bevölkerung gearbeitet werden.

Insgesamt ortete der Landeshauptmann im Koalitionsabkommen ein „klares Profil“ und keinen „kleinsten gemeinsamen Nenner“. Bei der Wirtschafts- und Migrationspolitik trage es die „Handschrift der ÖVP“, die Grünen würden hingegen wichtige Aspekte bei Klima und Umwelt einbringen, erklärte Platter, der in Tirol seit fast sieben Jahre Schwarz-Grün regiert.

Relativ wohlwollend fiel die erste Einschätzung von ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann aus. Bei einer ersten Übersicht falle auf, dass im Vergleich zur Vorgängerregierung zahlreiche Verbesserungen im Koalitionsübereinkommen enthalten sind, meinte die rote Gewerkschafterin. Konkret hob sie die Ausnahme von Klima- und Zukunftsinvestitionen aus dem bestehenden Schuldenziel hervor. Kritik übte sie an geplanten Steuergeschenken für Konzerne.

Die Landessprecherin der Grünen im Burgenland, Regina Petrik, geht davon aus, dass der Bundeskongress am Samstag dem türkis-grünen Regierungsprogramm zustimmen wird - nach „kritischer, aber sehr konstruktiver Debatte“. Da Umwelt- und Infrastrukturressort „in Grüner Hand“ seien, sei sie „zuversichtlich, dass vieles und vor allem große Würfe umgesetzt werden können“, sagte sie zur APA.

„Ja, das ist ein gutes Programm und das muss für die nächsten fünf Jahren, wenn nicht noch länger, Stück für Stück umgesetzt werden“, meinte Petrik am Donnerstag. Wirklich gelungen sei, „dass wir das Ruder herumreißen bei der Klimapolitik, das heißt wir wollen die Klimaneutralität bis 2040 und es wurde dafür auch ein Budgetpfad festgeschrieben“. Das bedeute einen Klimacheck für alle Gesetze, „das heißt Bestbieterprinzip ist gleich Klimabieterprinzip“ - und das „Eins-Zwei-Drei-Ticket“ für die Öffis, den Vorrang der Schiene vor der Straße sowie den Vorrang von Öl vor Gas.

Mit den burgenländischen Delegierten zum Bundeskongress habe sie das Programm noch nicht diskutieren können, aber es habe diese Woche schon eine Telefonkonferenz gegeben: „Es ist eine sehr konstruktive Stimmung da. Man freut sich, dass die Grünen hier wirklich Wählerauftrag umsetzen und mitgestalten - wenngleich natürlich auch schmerzhafte Punkte dabei sind. Das ist natürlich so, dass man Dinge dann auch mittragen muss, die man nicht für richtig hält. Aber das ist bei Regierungsprogrammen, wo man Kompromisse schließen muss zwischen zwei so unterschiedlichen Parteien halt der Fall. Aber im Sinne des gesamten Großen rechne ich mit einer hohen Zustimmung.“

Zentral sei für sie, dass es eine Grüne Justizministerin gebe, die „die Hüterin der Gesetze und der Menschenrechte und der Verfassungsgemäßheit“ sei. Sie halte es für richtig, dass in der Grünen Welt „sehr kritisch diskutiert und hinterfragt“ werde. „Das gehört zu uns. Und die kritische Rückfrage und das kritische Feedback ist auch für unsere Regierungsmitglieder - wenn wir sie als solche bestätigen, davon gehe ich aus - auch in der nächsten Legislaturperiode wichtig. So kann man seriöse Arbeit machen.“