Rendi-Wagner vermisst in Koalitionspakt soziale Handschrift

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat am Donnerstag die ÖVP-Dominanz im türkis-grünen Koalitionspakt beklagt und die soziale Handschrift darin vermisst. Die SPÖ werde es nun einer genauen Detailprüfung unterziehen. Durchwegs erfreut zeigten sich NGOs. EU-Ratspräsident Charles Michel gratulierte ÖVP-Chef Sebastian Kurz und seinem Grünen-Pendant Werner Kogler zum Regierungspakt.

„2020 beginnt mit tollen Nachrichten aus #Austria“, schrieb Michel am Donnerstag auf Twitter. „25 Jahre nach seinem Beitritt“ bekräftige Österreich „sein Engagement für das Europäische Projekt“, hieß es in dem auf Englisch verfassten Tweet. Es werde nun „eine führende Kraft im Kampf gegen den Klimawandel“. Auf Deutsch fügte Michel hinzu: „Viel Erfolg!“

Schon jetzt sei erkennbar, dass in dem vorliegenden Regierungsprogramm die soziale Handschrift weitestgehend fehlt, so Rendi-Wagner. „Auf den ersten Blick scheint Österreich eine türkise Regierung zu bekommen, denn die grünen Ziele muss man im Regierungsprogramm lange suchen“, meinte sie. Von den grünen Versprechen beim Thema Armutsbekämpfung sei wenig übriggeblieben: „Von Armut bedrohte Kinder haben kaum etwas von den türkis-grünen Plänen zum Familienbonus, während Besserverdiener profitieren.“

Positiv bewertete Rendi-Wagner, dass das im Wahlkampf auch von der SPÖ geforderte Klimaticket für ganz Österreich kommen soll. Hingegen vermisste sie konkrete Maßnahmen, um Wohnen leistbarer zu machen und Mieter zu entlasten. Ähnliches gelte auch für die Arbeitnehmer. Eine spürbare Entlastung für Geringverdiener sei im türkis-grünen Programm zunächst nicht zu finden. Stattdessen solle die Unternehmenssteuer um 1,5 Milliarden Euro gesenkt werden.

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger zeigte sich nach dem ersten Blick auf das Koalitionsabkommen skeptisch, auch wenn einige positive Aspekte durchaus herauszulesen seien. Bei den großen Zukunftsfragen von Umwelt über Bildung bis Pensionen sei aber wenig Konkretes zu finden. Positiv hob sie das grundsätzliche Bekenntnis zu einem Informationsfreiheitsgesetz und zu einer konsolidierten Budgetpolitik hervor. „Insgesamt bleibt aber übrig: Der Kurs der letzten Regierung wird offensichtlich fortgeführt“, meinte sie unter Verweis sie auf Punkte wie Sicherungshaft oder Rückkehrzentren. Sie sprach vom türkis-blauen Erbe. Auch die Wiedereinführung der Generalsekretäre mache deutlich, dass wenig Einsicht für alte Fehler bestehe. NEOS-Vize Nikolaus Scherak zeigte sich mit Verweis auf die Präventivhaft über eine Fortsetzung eines rechtspopulistischen Kurses entsetzt.

Umweltschutzorganisationen zeigten sich in einer ersten Reaktion erfreut auf das türkis-grüne Regierungsprogramm. Die Attribute reichen von „ökologischer Trendwende“ bis hin zu einem „Riesenschritt für den Klima- und Umweltschutz“. Global 2000 bewertete die Grundsatzeinigung für die nächste Legislaturperiode als Chance. Allerdings fehlten aus Sicht der Umweltorganisation, bei der die künftige Umweltministerin Leonore Gewessler vor ihrer Rekrutierung durch Grünen-Chef Werner Kogler als Geschäftsführerin arbeitete, „noch wichtige Konkretisierungen und detaillierte Zeitpläne zur Umsetzung vieler Maßnahmen“.

Der WWF sah in vielen Bereichen eine „ökologische Trendwende, wenn die dafür notwendigen Maßnahmen rasch und ambitioniert umgesetzt werden“. Insbesondere beim Klimaschutz seien mit der vorgezogenen Klimaneutralität, dem Einstieg in die CO2-Bepreisung und dem Klimacheck wichtige neue Verbesserungen geplant. Es brauche aber noch „viele konkrete Verbesserungen und vor allem die notwendigen Budgets“. Hier müsse die neue Koalition rasch liefern.

Als einen „Riesenschritt für den Klima- und Umweltschutz“ bezeichnet Greenpeace-Geschäftsführer Alexander Egit das türkis-grüne Programm: „Sowohl die geplante Klimaneutralität Österreichs bis 2040 als auch das schrittweise Auslaufen von Öl-, Kohle- und Gas-Heizungen in der Raumwärme sind für Greenpeace echte Meilensteine.

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) zeigte sich erfreut über das „Transitkapitel“ im türkis-grünen Regierungsübereinkommen. „Alle wesentlichen Tiroler Forderungen - von der Korridormaut über die Blockabfertigungen und das Sektorale Fahrverbot bis zu den Zulaufstrecken zum Brennerbasistunnel - haben Berücksichtigung gefunden“, meinte Platter gegenüber der APA. Damit könne nun noch gezielter und effizienter an der so dringend notwendigen Entlastung der Tiroler Bevölkerung gearbeitet werden.

Dass Ulrike Lunacek für die Grünen als Staatssekretärin in der neuen türkis-grünen Regierung die Agenden der Kunst und Kultur verantworten wird, sorgt in der Kulturszene durchaus für kritische Stimmen. „Insgesamt hätte die Regierung bei ihrem Start der Kunst und Kultur gar nicht weniger Wert beimessen können“, beklagte etwa Gerhard Ruiss von der IG Autorinnen Autoren. „Große Würfe zugunsten der Kunst- und Kulturschaffenden werden bei solchen Signalen wohl nicht zustande kommen bzw. erwartet werden dürfen“, so Ruiss weiter: „Nach vielen Jahren Ministerkompetenz werden die Kunst- und Kulturagenden nun wieder die Angelegenheit eines Staatssekretariats, ohne Medien, ohne Auslandskultur, ohne Verfassungsrecht, ohne Bildung und ohne Urheberrecht, also zu einem Nebenthema.“ Lunacek sei zwar eine engagierte Europapolitikerin, kulturpolitisch aber bisher nicht in Erscheinung getreten.

Die Landessprecherin der Grünen im Burgenland, Regina Petrik, geht davon aus, dass der Bundeskongress am Samstag dem türkis-grünen Regierungsprogramm zustimmen wird - nach „kritischer, aber sehr konstruktiver Debatte“. Da Umwelt- und Infrastrukturressort „in Grüner Hand“ seien, sei sie „zuversichtlich, dass vieles und vor allem große Würfe umgesetzt werden können“, sagte sie zur APA.

„Ja, das ist ein gutes Programm und das muss für die nächsten fünf Jahren, wenn nicht noch länger, Stück für Stück umgesetzt werden“, meinte Petrik am Donnerstag. Wirklich gelungen sei, „dass wir das Ruder herumreißen bei der Klimapolitik, das heißt wir wollen die Klimaneutralität bis 2040 und es wurde dafür auch ein Budgetpfad festgeschrieben“. Das bedeute einen Klimacheck für alle Gesetze, „das heißt Bestbieterprinzip ist gleich Klimabieterprinzip“ - und das „Eins-Zwei-Drei-Ticket“ für die Öffis, den Vorrang der Schiene vor der Straße sowie den Vorrang von Öl vor Gas.