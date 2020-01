China ruft die USA im Iran-Konflikt zu Zurückhaltung auf

Nach der Tötung des hochrangigen iranischen Generals Qassem Soleimani bei einem US-Raketenangriff im Irak hat China alle Seiten zur Mäßigung aufgerufen. „Wir mahnen alle beteiligten Parteien, besonders die Vereinigten Staaten, Ruhe und Zurückhaltung walten zu lassen, um weitere Spannungen und Eskalationen zu vermeiden“, sagte Außenministeriumssprecher Geng Shuang am Freitag in Peking.

Frieden und Stabilität in der Golfregion müssten gewahrt werden, betonte Geng. Die Souveränität und territoriale Unversehrtheit des Iraks müssten respektiert werden. China habe die Anwendung von Gewalt in internationalen Beziehungen immer abgelehnt, sagte der Sprecher.

Russland bezeichnete indes den US-Angriff am Freitag als „abenteuerlichen Schritt“, der die Spannungen in der Region weiter steigen lassen werde. Soleimani habe dem Schutz der „nationalen Interessen“ des Iran gedient, erklärte das russische Außenministerium nach Angaben der russischen Nachrichtenagenturen Tass und RIA Nowosti.

Der Vorsitzende des Außenausschusses im russischen Parlament, Konstantin Kosaschew, rechnet mit einer harten Reaktion des Iran. „Vergeltungsangriffe werden mit Sicherheit folgen“, schrieb er im Onlinedienst Facebook. Der US-Angriff bedeute zudem das Ende für das Atomabkommen mit dem Iran. US-Präsident Donald Trump hatte dieses im Mai 2018 gekündigt. Russland und die Europäer versuchten, den Vertrag zu retten.

„Wir sind in einer gefährlicheren Welt aufgewacht“, sagte die französische Europa-Ministerin Amélie de Montchalin am Freitag dem Radiosender RTL. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron werde bald mit Akteuren in der Region sprechen. Frankreich wolle angesichts der aktuellen Entwicklungen vor allem „Stabilität und Deeskalation“.

Auch der britische Außenminister Dominic Raab rief alle Seiten zur Deeskalation auf. „Wir haben die aggressive Bedrohung durch die iranischen Al-Kuds-Streitkräfte, die Soleimani führte, stets wahrgenommen“, sagte Raab einer Mitteilung am Freitag zufolge. „Nach seinem Tod rufen wir alle Parteien zur Deeskalation auf.“ Ein weiterer Konflikt sei in niemands Interesse, hieß es weiter. Ein Reporter des britische Nachrichtensenders Sky News berichtete unterdessen unter Berufung auf Verteidigungsquellen, das britische Militär habe die Sicherheitsvorkehrungen und Bereitschaft an seinen Basen im Nahen Osten als Reaktion auf den Vorfall erhöht.

Die deutsche Bundesregierung bewertet den US-Luftangriff in Bagdad mit der gezielten Tötung eines iranischen Generals als Antwort auf Provokationen durch den Iran. „Das amerikanische Vorgehen ist eine Reaktion auf eine ganze Reihe von militärischen Provokationen, für die der Iran Verantwortung trägt“, sagte Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin. Sie verwies auf Angriffe auf Öl-Tanker in der Straße von Hormus und auf eine Öl-Anlage in Saudi-Arabien. „Auch wir sehen die regionalen Aktivitäten des Iran mit großer Besorgnis“, sagte Demmer. „Wir sind an einem gefährlichen Eskalationspunkt.“ Es gelte nun, mit Besonnenheit und Zurückhaltung zu einer Deeskalation beizutragen.