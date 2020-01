Mindestens ein Todesopfer bei Messerangriff nahe Paris

Bei einem Messerangriff in der Nähe von Paris ist am Freitag mindestens ein Mensch getötet worden. Zwei weitere sind bei dem Angriff in einem Park im südlichen Vorort Villejuif verletzt worden, sagte Staatsanwältin Laure Beccuau. Der Angreifer wurde nach Angaben der Polizei auf der Flucht in der Nachbargemeinde Haÿ-les-Roses erschossen. Sein Motiv war zunächst noch unklar.

Der Angreifer hat laut Ermittlerkreisen unter „psychischen Störungen“ gelitten. Bei ihm seien Hinweise auf eine Konvertierung zum Islam gefunden worden, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Nach Angaben aus Ermittlerkreisen war den Behörden aber keine Radikalisierung des 22-jährigen Angreifers Nathan C. bekannt. Die Polizei fand jedoch in einer Tasche in der Nähe des Tatortes „religiöse Elemente“, die auf eine Hinwendung zum Islam deuteten. Der junge Mann war der Polizei bisher nur wegen zivilrechtlicher Delikte bekannt.

Der 22-Jährige hatte gegen 14.00 Uhr in einem Park im südlichen Pariser Vorort Villejuif mehrere Passanten mit einem Messer attackiert. Ein Mann wurden dabei getötet und zwei Frauen verletzt. Der Angreifer wurde nach Angaben der französischen Polizei auf der Flucht erschossen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sicherte den Opfern, deren Angehörigen und der Polizei seine Unterstützung zu. Im Kurzbotschaftendienst Twitter erklärte er, den „Kampf gegen die wahllose Gewalt und unseren Kampf für die Sicherheit aller Franzosen“ entschlossen fortzusetzen. Villejuif liegt rund zehn Kilometer von der Pariser Innenstadt entfernt.