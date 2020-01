Spannung vor grüner Entscheidung über Koalition

Die Grünen entscheiden am Samstag über das Eintreten in eine Koalition mit der ÖVP. Am Wort ist der Bundeskongress, das höchste Gremium der Partei, mit mehr als 270 stimmberechtigten Delegierten. Selbst Kritiker, die sich an den großen Zugeständnissen etwa im Migrations- oder Sicherheitsbereich stießen, rechneten mit einem Ja in den Abstimmungen am Nachmittag.

Der Vormittag bei dem Kongress in Salzburg war der Information der Delegierten gewidmet, die Verhandler standen Rede und Antwort. Der offizielle (und auch medienöffentliche) Teil beginnt erst um 13 Uhr. Zunächst hält Bundessprecher (und Vizekanzler in spe) Werner Kogler eine Rede. Dann folgt die Präsentation des Pakts und (nach einer Debatte) die Abstimmung darüber. Auch der Rest des Regierungsteams darf sich dann präsentieren, bevor sich alle fünf ebenfalls dem Votum der Delegierten stellen.

Beim Eintreffen in der Früh waren durchaus auch kritische Stimmen zu vernehmen, die sich daran stießen, dass die Grünen für das Bündnis mit der ÖVP über ihre Schmerzgrenze gegangen seien. Doch selbst die ehemalige ÖH-Vorsitzende Viktoria Spielmann, die im Vorfeld via Social Media ihr ablehnendes Stimmverhalten angekündigt hatte, ging vor Journalisten davon aus, dass es insgesamt eine breite Zustimmung zu dem Pakt geben werde.

Unter jenen, die sich - wenn auch mit Bauchweh - zu einem Ja deklarierten, waren Personen, von denen auch anderes zu erwarten gewesen wäre: Etwa Niki Kunrath von der als besonders kritisch geltenden Wiener Landesorganisation oder auch einzelne Repräsentanten der Grünen Jugend. Ablehnung dürfte es wohl von den Minderheitenvertretern des „10. Bundeslands“ geben.

Kurioserweise könnte es am Ende gar kein genaues prozentuelles Abstimmungsergebnis über den Pakt geben, denn abgestimmt wird einfach per Handheben. Nachgezählt werde eigentlich nur, wenn sich kein eindeutiges Bild daraus ergibt, hieß es seitens der Partei. Eventuell werde man sich aber auch noch einen anderen Modus überlegen.

Laut Statut der Grünen reicht für das Eintreten in die Koalition die einfache Mehrheit der Delegierten, deshalb habe man diesmal auf das Anmieten einer elektronischen Abstimmungsanlage verzichtet, hieß es. Verlangt werden kann aber auch eine geheime Abstimmung mit Stimmzetteln, was für ein klareres Ergebnis sorgen würde.

Kogler hatte am Vorabend nach der einstimmigen Annahmeempfehlung durch den Erweiterten Bundesvorstand recht offen gelassen, mit welchem Ergebnis er rechnet. Mit einer Zweidrittelmehrheit wäre man „super unterwegs“, doch „fünfzig Prozent und eine Stimme reichen auch“.

Unmittelbar vor Beginn des Bundeskongresses appellierte die SPÖ noch einmal an die Grünen, der ÖVP das Stoppschild aufzustellen und auf den Weg des sozialen Ausgleichs zurückzukehren. „Es kann nicht sein, dass man den sozialpolitischen Mantel bei Eintritt in eine Regierung abgibt“, sagte der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried. SPÖ-Klimaschutzsprecherin und SJ-Vorsitzende Julia Herr befürchtet, dass sich die von den Grünen gesteckten Ziele in Sachen Klimaschutz schnell in Luft auflösen würden, weil es keine Gegenfinanzierung für die geplanten Maßnahmen gebe und das ÖVP-geführte Finanzministerium nicht genügend Geld dafür bereitstellen werde.