Toter nach Kohlenmonoxid-Austritt in Einfamilienhaus in NÖ

In einem Einfamilienhaus in Schweiggers (Bezirk Zwettl) im Waldviertel ist am Samstagvormittag ein Mann nach dem Austritt von Kohlenmonoxid ums Leben gekommen. Drei Erwachsene sowie drei Kinder wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Landesklinikum Zwettl gebracht, teilte Sonja Kellner vom Roten Kreuz der APA mit. Die Ursache für den Austritt war vorerst unklar.

Die sechs ins Krankenhaus gebrachten Personen seien nicht in Lebensgefahr, betonte die Sprecherin. Im Einsatz standen ein Notarztfahrzeug sowie vier Rettungswagen.