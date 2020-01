Kurz schlägt in Iran-Krise Gipfel in Wien vor

Der künftige Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Sebastian Kurz hat in der Krise zwischen den USA und dem Iran einen Gipfel in Wien ins Gespräch gebracht. „Wien steht selbstverständlich als Standort für mögliche Verhandlungen zur Verfügung, wenn der Iran und die USA wieder Gespräche führen wollen, sagte Kurz der „Bild am Sonntag“ (Online).

„Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht bei den Verhandlungen zum Atomabkommen und glauben daran, dass Diplomatie auch in dieser Situation der einzig richtige Weg ist, um eine weitere Eskalation zu vermeiden.“ Zugleich äußerte Kurz Verständnis für das Vorgehen der USA gegen den iranischen Kommandanten Qassem Soleimani: „Die Tötung des Generals ist eine Reaktion gewesen auf das iranische Vorgehen und iranische Verhalten in der Zeit davor. Es gab immer wieder Anschläge auf US-Diplomaten und US-Einrichtungen. Insofern ist es zu bewerten als das, was es war: nämlich eine Reaktion.“ Nun sei es jedoch wichtig, die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen. Diplomatie sei auch in dieser Situation der einzig richtige Weg ist.

Das Iran-Atomabkommen war 2015 in Wien zwischen den fünf UNO-Vetomächten USA, China, Frankreich, Großbritannien und Russland sowie Deutschland und dem Iran ausgehandelt worden. Kernpunkt der mühsam erzielten Vereinbarung war die Beschränkung der Urananreicherung, um den Bau iranischer Nuklearwaffen zu verhindern. Im Gegensatz sollten die Sanktionen gegen Teheran aufgehoben werden. Die USA stiegen unter US-Präsident Donald Trump im Mai 2018 einseitig aus dem Atomdeal aus. Teheran erklärte daraufhin, sich auch nicht mehr daran gebunden zu fühlen.