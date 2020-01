Kroaten wählen am Sonntag neuen Präsidenten

Kroatien wählt am Sonntag einen neuen Präsidenten. In der Stichwahl treten die konservativen Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic und der sozialdemokratische Ex-Premier Zoran Milanovic gegeneinander an. Die erste Runde vor zwei Wochen hat Milanovic mit einem kleinen Vorsprung gewonnen. In dem Rennen ohne klaren Favoriten wird ein enges Ergebnis erwartet.

Das Resultat wird davon abhängen, wer jene Wähler erfolgreicher mobilisieren kann, die in der ersten Runde für keinen der beiden Kandidaten gestimmt haben - sei es, dass sie einen anderen von insgesamt elf Kandidaten unterstürzten oder gar nicht zum Urnengang erschienen sind. Nach Schließung der Wahllokale um 19.00 Uhr werden Exit Polls veröffentlicht.