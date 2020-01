Stichwahl um das kroatische Präsidentenamt

In Kroatien hat am Sonntag die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Die konservative Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic kämpft um die Wiederwahl gegen den sozialdemokratischen Ex-Premier Zoran Milanovic, der die erste Wahlrunde vor zwei Wochen mit einem kleinen Vorsprung gewonnen hat. Auch in der zweiten Runde wird ein enges Ergebnis erwartet.

Der Herausforderer hat die erste Wahlrunde mit 29,6 Prozent vor der aktuellen Präsidentin (26,7 Prozent) gewonnen. Das machte ihn jedoch nicht zum Favoriten für die Stichwahl, bei der nach Einschätzung von Analysten alles offensteht.

Schlussendlich dürfte es am Sonntag darum gehen, wer von den beiden Kandidaten für die Wähler als das „kleinere Übel“ wahrgenommen wird. In den hitzigen TV-Duellen, mit denen der Wahlkampf in der vergangenen Woche den Höhepunkt erreichte, hatten die beiden Kandidaten kein gutes Haar an ihrem Gegner gelassen. Grabar-Kitarovic bezeichnete Milanovic als den schlechtesten Regierungschef aller Zeiten. Dieser kritisierte wiederum, sie habe das Präsidentenamt blamiert.

Das Wahlergebnis wird davon abhängen, wer stärker jene Wähler mobilisieren kann, die in der ersten Runde für keinen der beiden Kandidaten gestimmt haben bzw. sich an dem Urnengang gar nicht beteiligt haben. Fast die Hälfte der wahlberechtigten Kroaten blieb vor zwei Wochen zu Hause. Die Stichwahl fällt in die Schulferien, wenn viele Kroaten auf Skiurlaub im Ausland sind. Milanovic, der die Regierung wegen des Wahltermins schon zuvor kritisierte, appellierte an die Urlauber, einen freien Tag für die Wahl zu opfern.

Die aktuelle Präsidentin und die regierende national-konservative HDZ-Partei bemühten sich im Endspurt des Wahlkampfes um Unterstützung von jenen nationalistischen Wählern, die in der ersten Runde für den populären Folk-Popsänger Miroslav Skoro stimmten, der sich rechts außen positionierte. Skoros Anhänger hatten bei der Wahl vor fünf Jahren noch Grabar-Kitarovic unterstützt. Heuer wandten sie sich aus Unzufriedenheit mit der gemäßigten Linie der HDZ-Partei-und Regierungschef Andrej Plenkovic zu Skoro.

Auf der anderen Seite versuchte Milanovic als Kandidat der oppositionellen Sozialdemokraten (SDP), der von einem Dutzend anderer kleinerer Parteien unterstützt wird, linke und liberale Wähler in einer größeren Zahl als vor zwei Wochen zum Urnengang zu mobilisieren.

Für den Wahlsieg werden nach Einschätzung von Medien rund 1.050.000 Stimmen nötig sein. Vor zwei Wochen bekam Milanovic rund 563.000 stimmen, für Grabar-Kitarovic stimmten etwa 508.000 Wähler. In der ersten Runde haben sich 1,9 Millionen von mehr als 3,8 Millionen wahlberechtigten Kroaten an der Wahl beteiligt, was eine Beteiligung von 51,2 Prozent bedeutete. Erwartet wird, dass die Beteiligung in der zweiten Runde etwas höher ausfallen wird.

Um 7.00 Uhr öffneten mehr als 6.500 Wahllokale im ganzen Land, die Stimmabgabe ist bis 19.00 Uhr möglich. Unmittelbar danach werden Exit Polls veröffentlicht.