Stichwahl um das kroatische Präsidentenamt

Bei der kroatischen Präsidentenwahl haben in der Stichwahl am Sonntag bis 16.30 Uhr insgesamt 43,5 Prozent der Wähler ihre Stimme abgegeben. Damit war die Wahlbeteiligung höher in der ersten Runde vor zwei Wochen, als sie um die gleiche Uhrzeit bei 38,8 Prozent lag, teilte die staatliche Wahlkommission mit. Im Vergleich zur Stichwahl 2014 (48,2 Prozent) ist sie hingegen niedriger ausgefallen.

Kroatische Medien berichten über eine deutlich höhere Beteiligung in dem benachbarten Bosnien-Herzegowina, wo es mehr als 92.000 registrierte Wähler ohne Wohnsitz in Kroatien gibt. Bis 16.30 Uhr haben in Bosnien, wo es insgesamt 44 Wahllokale gibt, mehr als 28.000 Wähler abgestimmt. In der ersten Runde haben sich zu dieser Zeit etwas mehr als 19.000 Wähler an dem Urnengang beteiligt. Die Beteiligung in Bosnien war bereits am Nachmittag höher als in der gesamten ersten Runde gewesen.

Theoretisch könnten die Wähler aus dem Ausland, insbesondere aus Bosnien, das Endresultat wichtig beeinflussen, berichten die Medien. Dazu ist es bisher allerdings noch nie gekommen. Von insgesamt 3,86 Millionen wahlberechtigten Kroaten, haben knapp 179.000 keinen Wohnsitz in Kroatien.

Bei dem erwarteten knappen Ergebnis bei der heutigen Stichwahl könnten die Stimmen aus Bosnien diesmal ausschlaggebend sein. Die Wähler in dem kroatischen Nachbarland stimmen traditionell konservativ ab. Angesichts der Tatsache, dass der sozialdemokratische Herausforderer von der konservativen Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic, Ex-Premier Zoran Milanovic, laut Umfragen knapp in Führung lag, haben Analytiker erwartet, dass sich die regierende national-konservative HDZ-Partei in dem Nachbarland stark engagieren wurde. In der ersten Wahlrunde erhielt die konservative Staatschefin in Bosnien mehr Stimmen als Milanovic.

Die Nichtregierungsorganisation GONG, die Wahlmonitoring betreibt, mahnte unterdessen vor möglichen Wahlmanipulationen. In sozialen Netzwerken wurde das Bildschirmfoto einer SMS-Nachricht verbreitet, in der der Kauf von Wählerstimmen suggeriert werde. Darin wird den Wählern der Transport zu Wahllokalen angeboten. Wenn sie ein Foto als Beweis vorlegen können, für Grabar-Kitarovic gestimmt zu haben, könnten sie auch eine Reise zum Wallfahrtsort Medjugorje und ein Bon für 500 Kuna für die Handelskette Konzum gewinnen, hieß es darin. Wie GONG auf Facebook mitteilte, könne man nicht sicher sein, ob die Nachricht authentisch sei, man habe den Vorfall aber der Wahlkommission gemeldet.

Die Wahllokale, die seit 7.00 Uhr geöffnet sind, werden um 19.00 Uhr schließen. Unmittelbar danach werden Exit Polls veröffentlicht.