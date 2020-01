Prozess gegen Filmproduzent Harvey Weinstein hat begonnen

Begleitet von einem gewaltigen Medieninteresse hat in New York der Prozess gegen den früheren Filmproduzenten Harvey Weinstein wegen Sexualverbrechen begonnen. Der 67-Jährige erschien dazu am Montag wegen einer Rücken-OP gestützt auf eine Gehhilfe. Später gab es für Weinstein eine weitere Hiobsbotschaft: Auch in Los Angeles wurde gegen ihn in zwei Fällen Anklage erhoben.

Begleitet wurde der Prozessauftakt in New York von Protesten gegen Weinstein. Zwar werfen mehr als 80 Frauen - darunter bekannte Schauspielerinnen wie Angelina Jolie, Salma Hayek und Gwyneth Paltrow - dem einstigen Hollywood-Mogul sexuelles Fehlverhalten vor, in dem New Yorker Prozess geht es aber nur um zwei Fälle: Eine frühere Produktionsassistentin beschuldigt den Gründer des Miramax-Filmstudios, ihr 2006 in seiner New Yorker Wohnung Oralsex aufgezwungen zu haben. Eine weitere Frau wirft Weinstein vor, sie 2013 in einem Hotelzimmer vergewaltigt zu haben.

Viele andere Fälle sind verjährt oder wurden nicht zur Anzeige gebracht. Weinstein hat kürzlich eine Vereinbarung mit dutzenden Frauen über Entschädigungszahlungen in Höhe von insgesamt 25 Millionen Dollar getroffen - im Gegenzug für Verschwiegenheit.

Der 67-Jährige, der gegen Kaution auf freiem Fuß ist, hat alle Vorwürfe zurückgewiesen und spricht von einvernehmlichen sexuellen Handlungen. Bei einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft.

Weinstein wurde am Montag auch in Los Angeles wegen mutmaßlicher Sexualverbrechen formal beschuldigt. Die Staatsanwaltschaft der kalifornischen Großstadt erklärte am Montag, dem 67-Jährigen würden wegen zwei Fällen aus dem Jahr 2013 Vergewaltigung und ein sexueller Angriff zur Last gelegt.