Iran stuft sämtliche US-Truppen als „Terroristen“ ein

Als Reaktion auf die gezielte Tötung von General Qassem Soleimani hat der Iran sämtliche US-Truppen als „Terroristen“ eingestuft. Das Parlament in Teheran verabschiedete am Dienstag ein entsprechendes Gesetz. Qassem selbst wird am Dienstag am Märtyer-Friedhof in seinem Geburtsort Kerman begraben. Zahlreiche Menschen begleiten den Trauerzug.

Tausende Iraner versammelten sich am Dienstag vor der Beisetzung Qassems in dessen Heimatstadt Kerman versammelt. Auf einem Platz im Stadtzentrum waren zwei Särge mit den sterblichen Überresten Soleimanis und des ebenfalls getöteten Brigadegenerals Hossein Purjafari aufgebahrt, wie ein AFP-Reporter berichtete.

Der Marsch führte am Dienstag durch das Zentrum der Stadt im Südosten des Landes zum Märtyrer-Friedhof, wo Soleimani später beerdigt werden sollte. Die Zeremonie wurde erneut auf fast alle Fernsehkanälen live übertragen

Der Andrang in Kerman war ähnlich groß wie bei den vorherigen Zeremonien zu Ehren des getöteten Generals in Teheran und anderen Städten des Landes, an denen jeweils Hunderttausende Menschen teilnahmen. „Der Märtyrer Qassem Soleimani ist mächtiger und lebendiger, jetzt wo er tot ist“, sagte der Kommandant der iranischen Revolutionsgarden, Hossein Salami. „Der Feind hat ihn zu Unrecht getötet.“ „Wir werden Rache nehmen und die wird konsequent und hart sein, so dass die Amerikaner ihre Tat bitter bereuen,“ sagte Salami. Aus der Menge erschallte der Ruf „Tod Amerika“. Nach Angaben der iranischen Staatsmedien soll Soleimani zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr beerdigt werden.

Soleimani war am Freitag in Bagdad zusammen mit vier weiteren Iranern und einem irakischen Milizenführer getötet worden. Der General hatte die für Auslandseinsätze zuständigen Al-Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden befehligt. Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hatte nach dem Angriff auf Soleimani eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen und Vergeltung angekündigt.

Wegen des erwarteten Massenandrangs war der Dienstag in Kerman zum örtlichen Feiertag erklärt worden - wie zuvor schon der Montag in der Hauptstadt Teheran. Damit wollte die Regierung möglichst vielen Menschen die Möglichkeit geben, sich von dem als Märtyrer verehrten General zu verabschieden.

Zuvor hatte es in mehreren iranischen Städten große Trauerzüge gegeben. Allein in Teheran nahmen am Montag nach Medienberichten Millionen Menschen Abschied von Soleimani. Zuvor hatten Hunderttausende an den Trauerzeremonien in Ahwas, Mashad und Ghom teilgenommen. Die Bilder der von unzähligen Menschen gesäumten Straßen gingen um die Welt.

Die gezielte Tötung des iranischen Generals durch das US-Militär schürt die Furcht vor einer Eskalation in der Nahost-Region. Der Iran prüft einem Agenturbericht zufolge 13 Rache-Szenarien. Das berichtet die Nachrichtenagentur „Fars“ unter Berufung auf einen hochrangigen Sicherheitsbeamten.

Indes ist es nach Ansicht von Israel ist noch nicht abzuschätzen, ob der Iran auf dem Weg ist, Atomwaffen zu bauen. „Dafür ist es zu früh“, sagt Israels Energieminister Yuval Steinitz, der auch Israels Sicherheitskabinett angehört, im Radio. Man müsse abwarten und die Lage beobachten. Er bekräftigte, Israel werde es dem Erzfeind Iran niemals gestatten, Atomwaffen zu haben.

Der Iran signalisiert indes Bereitschaft, die Vorgaben des internationalen Atomabkommens nach mehreren Verstößen und einer angekündigten weiteren Abkehr doch wieder zu respektieren. Der Iran sei bereit, sich wieder vollständig an die Vereinbarung zu halten, erklärt der stellvertretende Außenminister Abbas Arakchi laut einem Twitter-Eintrag, der am Dienstag auf der Seite seines Ministeriums veröffentlicht wurde.

Details oder etwaige Bedingungen wurden nicht genannt. Seit dem Ausstieg der USA aus dem 2015 geschlossenen Abkommen hat der Iran mehrfach Verpflichtungen aus der Vereinbarung zurückgeschraubt. Am Sonntag kündigte er an, sich auch nicht mehr an die Beschränkungen bei der Urananreicherung zu halten. Man wolle aber weiter mit der UNO-Atomaufsicht zusammenarbeiten.