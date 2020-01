Iran stuft sämtliche US-Truppen als „Terroristen“ ein

Als Reaktion auf die gezielte Tötung des einflussreichen Generals Qassem Soleimani hat der Iran die US-Streitkräfte als „Terroristen“ eingestuft. Das Parlament in Teheran verabschiedete am Dienstag ein entsprechendes Gesetz. Beim Trauerzug für General Soleimani in Kerman kam es unterdessen zu einer Massenpanik, bei der mindestens 30 Menschen ums Leben kamen.

Das in Teheran verabschiedete Gesetz richtet sich gegen alle US-Soldaten, die Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums sowie die Verantwortlichen für den Drohnenangriff auf Soleimani. Dem Gesetz zufolge wird fortan jegliche Unterstützung für die US-Truppen, sei es militärisch, finanziell oder logistisch, „als Beteiligung an einem terroristischen Akt“ gewertet.

Das Parlament verschärfte damit ein im vergangenen April beschlossenes Gesetz, mit dem die USA zum „staatlichen Förderer des Terrorismus“ und die US-Truppen in der Region zu „Terrorgruppen“ erklärt worden waren. Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump die iranischen Revolutionsgarden auf eine Schwarze Liste von „Terrororganisationen“ gesetzt. Genau diese Garde erhält nun jedoch mehr Budget - um umgerechnet 200 Millionen Euro - für ihre „Auslandseinsätze“. Auch das ist ein Beschluss des iranischen Parlaments.

Der Iran warnte zugleich vor einer „Kriegstreiberei“ der USA und warb für eine konstruktive regionale Zusammenarbeit. „Die USA haben mit der Tötung eines hochrangigen iranischen Offiziers einen gefährliche Kurs eingeschlagen, der schon sehr bald die gesamte Region gefährden könnte“, sagte Außenminister Mohammed Javad Zarif am Dienstag. Die Behauptung der USA, Frieden und Sicherheit für die Region zu wollen, sei lediglich „eine große historische Lüge“, sagte Zarif. Die USA hätten mehrmals bewiesen, dass ihre politischen Fehlkalkulationen über den Iran nicht nur die Region, sondern die ganze Welt gefährden, fügte der iranische Chefdiplomat hinzu.

Als Lösung für dass Problem schlug Zarif eine regionale Zusammenarbeit ohne die Anwesenheit der USA vor. Dies wäre weitaus konstruktiver für die Region, als Milliarden in amerikanische Militärausrüstungen zu investieren. „In dem Zusammenhang hat Präsident Hassan Rouhani den Friedensplan für den Persischen Golf und die Straße von Hormuz vorgeschlagen“, sagte Zarif. Den Plan hatte Rouhani im September vergangenen Jahres den Vereinten Nationen in New York vorgelegt.

Die USA haben dem iranischen Außenminister Zarif nach dessen Angaben das Visum für eine Reise zu den Vereinten Nationen verweigert. „Der amerikanische Außenminister hat der UNO angeblich mitgeteilt, dass sie keine Zeit hatten, für Zarif ein Visum auszustellen“, sagte der iranische Chefdiplomat am Dienstag der Nachrichtenagentur Isna.

Dem Außenminister eines UNO-Mitgliedstaates das Visum zu verweigern, sei ein Zeichen für den „politischen Bankrott“ der derzeitigen US-Regierung, fügte er hinzu. Zarif war vom vietnamesischen Außenminister zu einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats am Donnerstag in New York eingeladen worden.

Bei einer Massenpanik während des Trauerzugs für General Soleimani in Kerman kamen unterdessen am Dienstag mindestens 30 Menschen ums Leben. Nach offiziellen Angaben iranischer Behörden wurden außerdem Dutzende Menschen verletzt. Die Opferzahl könnte noch steigen, erklärten Behörden nach Angaben des staatlichen Fernsehens.

In Kerman hatten sich nach Medienangaben Hunderttausende Menschen versammelt, um den Trauerzug durch den Geburtsort Soleimanis zu begleiten. Der Marsch führte am Dienstag durch das Zentrum der Stadt im Südosten des Landes zum Märtyrer-Friedhof, wo Soleimani später beerdigt werden sollte. Die Zeremonie wurde erneut auf fast alle Fernsehkanälen live übertragen.

Anwesend am Trauerzug war auch der Kommandant der iranischen Revolutionsgarden (IRGC), Hussein Salami. „Wir werden Rache nehmen und die wird konsequent und hart sein, so dass die Amerikaner ihre Tat bitter bereuen“, sagte Salami. Die Masse erwiderte den Aufruf mit „Rache, Räche“- und „Allahu Akbar“-Rufen („Gott ist der Größte“).

Washington rechtfertigte den Luftschlag gegen Soleimani damit, dass der Chef der Al-Quds-Einheiten folgenschwere Angriffe auf US-Bürger geplant habe. Soleimani war der wichtigste Vertreter der iranischen Streitkräfte im Ausland und galt als Architekt der iranischen Militärstrategie in den Nachbarländern.