Dutzende Tote bei Massenpanik während Soleimani-Trauerzug

Eine Massenpanik mit Dutzenden Toten hat am Dienstag die Trauerfeiern für den getöteten iranischen General Qassem Soleimani überschattet. Bei der Prozession in Soleimanis Heimatstadt Kerman kamen laut Rettungskräften mindestens 40 Menschen ums Leben, 190 weitere wurden verletzt. Als Reaktion auf den tödlichen US-Angriff auf den General erklärte der Iran die US-Streitkräfte zu „Terroristen“.

Eine riesige Menschenmenge hatte sich in der Früh in Kerman versammelt, um Soleimani zu würdigen. Die Straßen seien hoffnungslos „überfüllt“ gewesen, daher sei es zu dem Unglück gekommen, sagte der Leiter der nationalen Rettungsdienste, Pir Hossein Kuliwand, im Staatsfernsehen.

Der Andrang in der Stadt im Südosten des Landes war ähnlich groß wie bei den vorherigen Zeremonien zu Ehren des getöteten Generals in Teheran und anderen Städten des Landes, an denen jeweils Hunderttausende Menschen teilgenommen hatten. Soleimani sollte am Nachmittag in Kerman beerdigt werden.

Der einflussreiche General war am Freitag in Bagdad getötet worden. Soleimani hatte die für Auslandseinsätze zuständigen Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden befehligt.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

„Der Feind hat ihn zu Unrecht getötet“, rief der Kommandant der iranischen Revolutionsgarden, Hossein Salami, den Trauernden in Kerman zu. „Wir werden uns rächen“, fügte er an die „Feinde“ des Iran gerichtet hinzu. Sollte der Iran erneut angegriffen werden, „werden wir das, was sie lieben, in Brand setzen“. Aus der Menge erschallten Rufe nach dem „Tod Amerikas“ und dem „Tod Trumps“.

Die gezielte Tötung Soleimanis hatte den Konflikt zwischen den USA und dem Iran dramatisch verschärft. Der Iran kündigte Vergeltung an und erklärte auch einen weiteren Rückzug aus dem internationalen Atomabkommen, das Teheran am Bau von Atomwaffen hindern soll.

Am Montag richtete die iranische Führung erneut eine scharfe Warnung an Washington. „Bedrohen Sie niemals die iranische Nation“, schrieb Präsident Hassan Rouhani auf Twitter als Reaktion auf die jüngste Drohung von US-Präsident Donald Trump mit Angriffen auf 52 iranische Ziele.

Das iranische Parlament beschloss ein Gesetz, das die US-Streitkräfte als „Terroristen“ einstuft. Es richtet sich gegen alle US-Soldaten, die Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums sowie die Verantwortlichen für den Drohnenangriff auf Soleimani. Die Abgeordneten beschlossen außerdem, das Budget der Quds-Brigaden um umgerechnet 200 Millionen Euro zu erhöhen.

Die Attacke auf den iranischen General am Flughafen von Bagdad hatte auch zu erheblichen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Irak geführt. Deshalb zieht die NATO einen Teil ihrer Soldaten zeitweise aus dem Irak ab. Auch die Bundeswehr verlegte einen Teil ihres Kontingents im Irak in Nachbarländer. Die 32 im zentralirakischen Taji stationierten Soldaten wurden nach Jordanien geflogen, wie die Bundeswehr mitteilte.

Angesichts der angespannten Lage in der Region sorgte ein Schreiben über einen angeblichen US-Truppenabzug aus dem Irak für erhebliche Verwirrung. Ein US-General in Bagdad hatte offenbar versehentlich einen Entwurf des Schreibens an die irakische Armeeführung geschickt. US-Verteidigungsminister Mark Esper stellte jedoch klar, dass derzeit kein Rückzug aus dem Irak geplant sei.

Das irakische Parlament hatte am Sonntag als Reaktion auf den Drohnenangriff in Bagdad den Abzug der ausländischen Truppen gefordert - womit insbesondere die US-Truppen gemeint waren. US-Präsident Donald Trump wies dies entschieden zurück und drohte dem Irak „sehr große“ Sanktionen an, sollte Bagdad die US-Truppen des Landes verweisen.