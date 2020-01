Iran schoss Raketen auf Militärbasen mit US-Truppen im Irak

Ein iranischer Vergeltungsangriff auf US-Soldaten im Irak schürt die Angst vor einer weiteren Eskalation und einem möglichen neuen Krieg im Nahen Osten. Das Pentagon bestätigte Attacken auf die vom US-Militär genutzten Stützpunkte Ain al-Assad westlich von Bagdad und im nördlich gelegenen Erbil in der Nacht auf Mittwoch.

Der Iran bezeichnete die Raketenangriffe als „Akt der Selbstverteidigung“ nach der Tötung des iranischen Top-Generals Qassem Soleimani durch einen US-Luftschlag.

Seit der gezielten Tötung des ranghohen Militärstrategen am vergangenen Freitag in der irakischen Hauptstadt Bagdad ist die Lage am Persischen Golf extrem angespannt. US-Präsident Donald Trump drohte den Iranern danach mit drastischen Konsequenzen im Falle eines Gegenangriffs.

Die iranischen Revolutionsgarden teilten mit, bei der „Operation Märtyrer Soleimani“ sei der mit 35 Raketen attackierte Luftwaffenstützpunkt Ain al-Assad „vollständig zerstört“ worden. Der Angriff mit ballistischen Boden-Boden-Raketen auf die „von den Amerikanern besetzte“ Basis sei „in jeder Hinsicht ein voller Erfolg“ gewesen. Laut iranischem Staatsfernsehen kamen bei dem Angriff 80 „amerikanische Terroristen“ ums Leben.

Im Irak sind auf mehren Stützpunkten rund 5.000 US-Soldaten stationiert, die das internationale Militärbündnis gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) anführen. „Diese Stützpunkte sind wegen Hinweisen auf geplante Angriffe des iranischen Regimes auf unsere Truppen und Interessen in der Region in hoher Alarmbereitschaft gewesen“, hieß es aus dem US-Verteidigungsministerium.

Die erste offizielle Stellungnahme der iranischen Regierung nach den Angriffen kam von Außenminister Mohammed Javad Zarif. „Wir streben nicht nach einer Eskalation oder Krieg, aber wir werden uns gegen jede Aggression verteidigen“, schrieb er auf Twitter. Der Iran habe „verhältnismäßige Maßnahmen zur Selbstverteidigung ergriffen und abgeschlossen“. Zarif bezog sich dabei auf Artikel 51 der UN-Charta - dieser beschreibt das Recht auf Selbstverteidigung im Falle eines bewaffneten Angriffs auf ein Mitgliedsland der Vereinten Nationen. Die USA sollten sich bei ihrer Bewertung des iranischen Raketenangriffs keinen „Illusionen“ hingeben, sagt Zarif dem iranischen Staatsfernsehen.

Die vergangene Nacht sei ein „Schlag ins Gesicht“ der USA gewesen, sagte auch der oberste iranische Führer Ayatollah Ali Khamenei. Die US-Truppen müssten die Region verlassen. Ihre Präsenz sei die Quelle von Korruption. „Die USA sind der Feind des Irans.“ Im Laufe des Mittwochs wird eine Rede des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani im Staatsfernsehen erwartet.

Zwar hatten vom Iran unterstützte schiitische Milizen die US-Stützpunkte im Irak zuletzt häufiger mit technisch einfacheren Raketen angegriffen. Ein direkter Angriff aus dem Iran markiert jedoch eine neue Eskalationsstufe im Konflikt mit den USA.

Der irakische Ministerpräsident Adel Abdul Mahdi warnte vor einer gefährlichen Krise, die zu einem „zerstörerischen umfassenden Krieg“ im Irak, in der Region und in der Welt führen könne. Über Opfer unter den irakischen Soldaten oder denen der US-geführten Koalition in den angegriffenen Stützpunkten habe Mahdi keine Berichte erhalten, erklärte ein Sprecher des Regierungschefs am Mittwoch.

Vor dem iranischen Vergeltungsangriff auf US-Truppen nach der Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani sei die irakische Regierung von Teheran über den Militärschlag informiert worden, so Mahdi. Dabei sei in einer Nachricht kurz nach Mitternacht (Ortszeit) mitgeteilt worden, dass dieser bald beginnen und sich auf Positionen mit US-Präsenz beschränken werde, erklärte er. Zu selben Zeiten hätten sich auch die Amerikaner gemeldet.

Abdel Mahdi bestätigte Angaben seiner Sicherheitskräfte, dass es unter den irakischen Truppen keine Toten gegeben habe. Zu Verlusten der internationalen Anti-IS-Koalition habe die irakische Regierung bisher keine offiziellen Angaben erhalten.

Während der Iran von 80 getöteten „amerikanischen Terroristen“ sprach, war aus US-Kreisen zu vernehmen, dass es nach ersten Erkenntnissen wohl keine US-Opfer gegeben habe. Deutschland, Dänemark, Norwegen und Polen teilten mit, keine ihrer Soldaten seien zu Schaden gekommen. US-Präsident Donald Trump, der den Iran vor Vergeltungsangriffen gewarnt und mit „harten und schnellen“ Gegenangriffen gedroht hatte, schrieb auf Twitter, er werde im Verlauf des Tages eine Erklärung abgeben, und fügte hinzu: „Alles ist gut.

Der einflussreiche US-Senator und Trump-Verbündete Lindsey Graham sprach von einem „kriegerischen Akt“ des Irans. Die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, warnte vor einer kriegerischen Eskalation: „Amerika und die Welt können sich keinen Krieg leisten“, mahnte die ranghöchste Trump-Kritikerin in der Kongresskammer.

Die Revolutionsgarden warnten direkt nach den Attacken den „großen Satan“ USA vor Gegenangriffen. Jede US-Reaktion werde mit einer härteren Reaktion erwidert, teilte die Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte in einer Presseerklärung mit. Außerdem sollten die Verbündeten der USA wissen, dass auch ihre den Amerikanern zur Verfügung gestellten Stützpunkte Ziel iranischer Angriffe werden könnten, falls von dort aus Angriffe auf den Iran erfolgen sollten, hieß es in der Erklärung weiter. Die USA sollten ihre Truppen abziehen, damit deren Leben nicht gefährdet werde.

Nach dem iranischen Vergeltungsangriff auf US-Soldaten im Irak rief EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu einem Ende der Gewalt auf. „Der Gebrauch von Waffen muss jetzt aufhören, um Raum für Dialog zu schaffen“, sagte sie am Mittwoch nach einer Sondersitzung der EU-Kommission zur Iran-Krise.

Alle seien dazu aufgerufen, Gespräche wieder aufleben zu lassen. „Und davon kann es nicht genug geben“, so von der Leyen. Zudem machte von der Leyen deutlich, dass die EU an dem stark gefährdeten Atomabkommen mit dem Iran, das 2015 in Wien ausverhandelt wurde, festhalten will.

Außenminister Alexander Schallenberg bekräftigte seinen Appell nach Deeskalation in der Krise im Nahen Osten. „Die Entwicklungen der letzten Nacht sind brandgefährlich“, betonte der Minister in einer der APA übermittelten Stellungnahme. „Die Logik Auge-um-Auge führt nirgendwo hin. Was wir jetzt brauchen, ist Dialog.“ Direkt nach seiner Angelobung habe er mit seinem Amtskollegen Zarif telefoniert, teilte Schallenberg in der ZiB2 des ORF am Dienstagabend mit. Er habe ihm einerseits seine Sorge mitgeteilt und andererseits ausgelotet, was es brauche, um zu einem Dialog zurückzukehren, sagte Schallenberg. Wien stehe als Verhandlungsort zur Verfügung.

Die EU-Außenminister, darunter auch Alexander Schallenberg, werden am Freitag bei einem Sondertreffen darüber beraten, was die Staatengemeinschaft tun kann, um die Region kurz-, mittel- und langfristig zu stabilisieren

China rief unterdessen zur Zurückhaltung und zum Dialog auf. Dass sich im Nahen Osten die Spannungen verschärften, sei in niemandes Interesse, erklärt das Außenministerium in Peking. Man sei mit allen wichtigen Parteien im UNO-Sicherheitsrat im Gespräch. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate riefen zur Deeskalation in der Region auf.

Angesichts der extrem angespannten Situation im Irak prüfen immer mehr Länder die Stationierung ihrer Truppen in dem Land. So gaben am Mittwoch Spanien und Slowenien bekannt, einen Teil seiner im Irak stationierten Soldaten nach Kuwait abzuziehen. Deutschland prüft einen Teilrückzug der im Nordirak stationierten Bundeswehrsoldaten. Frankreich hingegen plant nach Informationen aus Regierungskreisen keinen Abzug seiner Truppen aus dem Irak, hieß es Mittwochfrüh. Bereits am Montag hatte die NATO dagegen „sich zum Schutz der Soldaten“ entschlossen, einen Teil des Personals zeitweise an andere Orte im Irak oder außerhalb des Landes zu verlegen.