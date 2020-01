Ein 74-jähriger Mann ist am Donnerstag bei einem Skiunfall auf der Turracher Höhe (Bezirk Feldkirchen) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte sich der Unfall auf der Skiroute am Kornock ereignet. Die genaue Unfallursache war vorerst unklar.

