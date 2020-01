In Türkei festgesetzte Wienerin Lacin darf ausreisen

Die Wiener Pädagogin Mülkiye Lacin darf aus der Türkei ausreisen, wie David Lang, Mitglied des Solidaritätskomitees „Free Mülkiye“, der APA am Donnerstag mitteilte. Die kurdischstämmige Österreicherin saß seit sechs Monaten in der Türkei fest. Grund war der Vorwurf der türkischen Behörden der Propaganda für eine „terroristische Organisation“.

Am ersten Prozesstag am Donnerstag wurde von dem türkischen Gericht in Tunceli in Ostanatolien das Ausreiseverbot gegen die Pädagogin laut Lang aufgehoben. Zwar sei das Verfahren zur Zeit noch nicht abgeschlossen, weil die türkischen Behörden noch Anfragen an die österreichischen Behörden hätten. Lacin könne sich dabei aber in Zukunft von Österreich aus anwaltlich vertreten lassen. Lacin reagierte Lang zufolge „überglücklich“. Sie bedanke sich bei allen Unterstützern und möchte mit dem nächsten Flug nach Österreich zurückkehren.