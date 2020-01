Pelosi will Weg für Impeachment-Verfahren freimachen

Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, will den Weg freimachen für den Start des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump im Senat. Pelosi stellte am Freitag in Washington in Aussicht, die gegen Trump beschlossenen Anklagepunkte in der kommenden Woche an die andere Kongresskammer zu übermitteln.

Dies ist die Voraussetzung für den Beginn des eigentlichen Verfahrens. Demokraten und Republikaner streiten seit Wochen über das genaue Prozedere: Die Demokraten fordern unter anderem vorab eine Zusicherung, dass im Senat weitere Zeugen angehört werden. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, will darüber jedoch erst nach dem Start des Verfahrens entscheiden.