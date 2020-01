Omans Sultan Qaboos 79-jährig gestorben

Der Sultan von Oman Qaboos bin Said ist am Freitagabend gestorben, das teilten staatliche Medien in der Nacht auf Samstag mit. Der 79-jährige Sultan stand dem Sultanat fast 50 Jahre lang vor, nachdem er im Juli 1970 seinen Vater zur Abdankung gezwungen hatte. Qaboos Cousin Haitham bin Tariq wurde zu seinem Nachfolger ernannt. Der bisherige Kultusminister habe seinen Amtseid abgelegt.

Zuvor hatte eine Versammlung der Königsfamilie die Entscheidung des verstorbenen Sultans für seine Nachfolge gebilligt, teilte die Regierung des Oman auf Twitter mit. Da der unverheiratete und kinderlose Qaboos bin Said keinen Thronfolger hinterließ, war die Nachfolge an der Staatsspitze zunächst unklar.

In dem kleinen Sultanat im Osten der arabischen Halbinsel wurde eine dreitägige Staatstrauer verfügt. Der hohe Militärrat rief den Familienrat der Herrscherfamilie in der Nacht auf Samstag dazu auf, zusammenzutreten, um einen Nachfolger für den verstorbenen Sultan zu bestimmen, berichtete Reuters unter Berufung auf Staatsmedien.

Medienberichten zufolge litt der Monarch an Darmkrebs und wurde daher auch immer wieder im Ausland behandelt. Qaboos sei nach „einem weisen und triumphalen Marsch, reich an Großzügigkeit, die den Oman aber auch die arabische, muslimische und gesamte Welt umfasste und eine ausgewogene Politik erzielt, welche in der ganzen Welt respektiert wurde“ verstorben, meldete die staatliche Nachrichtenagentur ONA demnach.

Unter Qaboos Führung verfolgte die Golfmonarchie eine eigenständige Außenpolitik und bemüht sich in den Krisen der Region um eine ausgleichende Haltung. Der ölreiche Wüstenstaat mit 4,8 Millionen Einwohnern gilt als US-Verbündeter in der Golf-Region. Das Land unterhält aber auch gute Beziehungen zum Iran. Der Oman agierte daher immer wieder als Mediator zwischen Konfliktparteien in der arabischen Welt. Die ersten Verhandlungen für den iranischen Atomdeal wurden etwa in Maskat geführt. Bei den Syrien-Gesprächen 2015 in Wien versuchte der Oman zu vermitteln.

Auch im Nahost-Konflikt nahm der Oman eine vermittelnde Rolle ein. So brach das Sultanat als einziger arabischer Staat nach dem Abkommen von Camp David 1970 und dem Friedensschluss Ägyptens mit Israels die diplomatischen Beziehungen zu Kairo nicht ab. Zuletzt näherte sich das Land an Israel an. Das Land unterhält zwar keine diplomatischen Beziehungen mit Israel, aber inoffizielle Kontakte. Im Oktober 2018 empfing der Sultan Israel Regierungschef Benjamin Netanyahu und gewährte der israelischen Fluglinie El Al Überflugrechte.

Sultan Qaboos setzte sich zudem persönlich mehrmals für die Freilassung von westlichen Geiseln in den Händen von Terrorgruppen im Nahen Osten ein und war 2013 maßgeblich an der Freilassung des im Jemen entführten Österreichers Dominik N. beteiligt. Der damals 26-jährige Wiener war am 21. Dezember 2012 gemeinsam mit einem finnischen Ehepaar entführt worden. Nach 139 Tagen in Geiselhaft kamen die drei im Mai 2013 frei.

Der fast 50 Jahre lang regierende absolutistische Herrscher bemühte sich auch um eine Modernisierung des kleinen Sultanats. Oman war die erste Golfmonarchie, die 1994 auch Frauen das aktive und passive Wahlrecht einräumte. Menschenrechtsorganisationen prangern aber regelmäßig Missstände und beschnittene Freiheitsrechte in der Monarchie an.