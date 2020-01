Skispringerin Marita Kramer mit erstem Weltcup-Sieg

Marita Kramer hat am Samstag sensationell ihren ersten Weltcup-Sieg ersprungen. Die 18-jährige Skispringerin aus Salzburg bestätigte ihre Halbzeitführung in Sapporo und besiegte im Finish auch die Favoritin und Olympiasiegerin Maren Lundby (NOR). Kramer landete bei 131 und 135 Metern und gewann 4,6 Zähler vor Lundby. Mit Eva Pinkelnig auf Rang drei gab es sogar noch einen ÖSV-Podestplatz.

Mit Daniela Iraschko-Stolz auf Platz fünf unmittelbar vor Chiara Hölzl landeten vier ÖSV-Springerinnen unter den Top 6, ein auch mannschaftlich außergewöhnlich gutes Ergebnis. Jacqueline Seifriedsberger wurde 15.