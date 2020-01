Vanessa Herzog Vize-Europameisterin über 500 m

Die Österreicherin Vanessa Herzog hat am Samstag in Heerenveen bei den Einzelstrecken-Europameisterschaften im Eisschnelllauf über 500 m Silber geholt. Den erneuten Gold-Gewinn wie 2018 in Kolomna verfehlte die 24-Jährige in 37,49 Sek. gegenüber der Russin Olga Fatkulina um 0,09 Sek. Deren Landsfrau Angelina Golikowa wurde von Herzog im direkten Duell um 0,01 Sek. auf Gesamtrang drei verwiesen.

Herzog, Österreichs Sportlerin des Jahres, tritt am Sonntag noch über 1.000 m an. Ihre Landsleute Armin Hager und Gabriel Oder sind im Massenstart an der Reihe.