Southampton-Revanche an Leicester - Liverpool siegt weiter

Southampton hat sich in der englischen Fußball-Premier-League an Leicester City für das 0:9-Heimdebakel am 25. Oktober revanchiert. Die von Ralph Hasenhüttl gecoachten „Saints“ feierten am Samstag beim Tabellenzweiten einen 2:1-Erfolg und machten damit wohl den letzten kleinen Titelhoffnungen von Leicester, nachdem der überlegene Tabellenführer Liverpool das Topspiel bei Tottenham 1:0 gewann.

Während Leicester nach zwei Ligasiegen wieder verlor, setzte Southampton den Aufwärtstrend weiter fort. Nach dem fünften Sieg in den jüngsten sechs Pflichtspielen ist die Hasenhüttl-Truppe fester Bestandteil des Tabellenmittelfeldes, die Europacupränge sind für den Zwölften näher als die Abstiegszone. Nach dem Führungstor der Hausherren durch Dennis Praet (14.) sorgten Stuart Armstrong (19.) und Danny Ings (81.) mit seinem 14. Saisontor für die Wende. ÖFB-Kicker waren keine im Einsatz, Leicesters Christian Fuchs und Southamptons Kevin Danso standen nicht im Kader.

Weiter nicht zu stoppen ist Liverpool. Der Champions-League-Sieger gewann den Schlager der 22. Runde bei Tottenham knapp mit 1:0 und baute den Vorsprung auf Leicester in der Tabelle bereits auf 16 Punkte aus. Zudem haben die „Reds“ auch noch ein Nachtragsspiel in der Hinterhand.

Liverpool fixierte in einer Neuauflage des Champions-League-Finales der vergangenen Saison den zwölften Meisterschaftssieg in Folge. Noch imposanter ist, dass von der Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp saisonübergreifend in den vergangenen 30 Ligapartien 88 von 90 möglichen Punkten geholt werden konnten.

Zudem wurde mit 61 Punkten nach 21 Runden ein neuer Punkterekord in den fünf größten Ligen Europas aufgestellt. Die bisherige Bestmarke hatten Manchester City (2017/18), Juventus Turin (2018/19), Bayern München (2013/14) und Paris St. Germain (2018/19 - alle 59 Punkte) gehalten. Zum Matchwinner avancierte Roberto Firmino in der 37. Minute. Der Brasilianer traf nach Salah-Vorarbeit vom Fünfereck ins lange Eck. Der Ex-Salzburger Takumi Minamino saß bei den Siegern auf der Bank, muss also auf seine Premier-League-Premiere noch warten.

In der Schlussphase waren die „Spurs“ am Ausgleich nahe dran, es fehlte aber die nötige Effizienz. Deshalb blieben die ohne ihren verletzten Stürmerstar Harry Kane angetretenen „Spurs“ im vierten Bewerbsspiel nacheinander sieglos. Der Rückstand des Achten auf einen Champions-League-Platz wuchs auf neun Punkte an, da der Vierte Chelsea gegen Burnley dank Treffern von Jorginho (27./Elfmeter), Tammy Abraham (38.) und Callum Hudson Odoi (49.) mit 3:0 gewann.

Noch höher fiel der 4:0-Sieg von Manchester United gegen Schlusslicht Norwich City aus. Beim ersten Erfolg nach drei sieglosen Pflichtpartien trugen sich bei den „Red Devils“ Marcus Rashford (27., 52./Elfmeter), Anthony Martial (54.) und Mason Greenwood (76.) in die Schützenliste ein. Im ersten Spiel des Tages war der Zehnte Arsenal beim Neunten Crystal Palace über ein 1:1 nicht hinausgekommen.

Manchester City hat am Sonntag die Chance, mit einem Sieg bei Aston Villa um zwei Punkte an Leicester vorbeizuziehen.