Elf Migranten vor türkischer Westküste ertrunken

Bei einem Schiffsunglück in der Ägäis vor der türkischen Westküste sind elf Migranten ums Leben gekommen, darunter acht Kinder. Acht Menschen seien gerettet worden, teilte die türkische Küstenwache am Samstag mit. Das Boot der Migranten sei vor der türkischen Küstenstadt Cesme gekentert, nahe der griechischen Insel Chios. An der Rettung waren drei Schiffe und ein Hubschrauber beteiligt.

Zur Nationalität der Migranten gab es keine Informationen. Migranten versuchen auf gefährlichen Schiffsüberfahrten weiter, von der Türkei auf Inseln des EU-Staats Griechenland zu gelangen. Ankara schätzt, vier Millionen Flüchtlinge zu beherbergen. Rund 3,6 Millionen von ihnen stammen aus dem benachbarten Bürgerkriegsland Syrien.