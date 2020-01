Vier Schweizer bei Adelboden-Slalom in Top fünf

Der Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Herren am Sonntag in Adelboden könnte zu einem großen sportlichen Triumph der Heimnation Schweiz werden. Nach dem ersten Durchgang liegen vier Athleten aus dem Team der Eidgenossen in den Top fünf, angeführt wird das Ranking dabei von Madonna-Sieger Daniel Yule. Auf den Plätzen drei bis fünf rangieren Ramon Zenhäusern, Tanguy Nef und Loic Meillard.

Als Zweiter schob sich lediglich der Franzose Clement Noel dazwischen. Bester Österreicher ist Marco Schwarz als Siebenter, Michael Matt liegt auf dem zehnten Platz. Der zweite Durchgang beginnt um 13.30 Uhr.