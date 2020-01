Mindestens zehn Tote nach Winterstürmen in den USA

Mindestens zehn Menschen sind in den USA Behörden und Medienberichten zufolge bei heftigen Winterstürmen ums Leben gekommen. Zahlreiche Bundesstaaten von Texas bis Michigan waren zudem von Hagel, starken Schneefällen und Blitzeis betroffen. Mehr als 1.000 Flüge wurden gestrichen, der Großteil davon in Chicago. Hunderttausende Menschen mussten ohne Strom auskommen.

Die Katastrophenschutzbehörde des Bundesstaats Alabama teilte am Samstag mit, bei einem Tornado und einer Reihe schwerer Gewitter seien drei Menschen getötet worden. Der Sheriff der Gemeinde Bossier im Bundesstaat Louisiana berichtete auf Facebook, dort habe ein Unwetter ein älteres Ehepaar das Leben gekostet. Der Sturm sei so heftig gewesen, dass er das Haus der Opfer zerstört und die Trümmer rund 60 Meter weit getragen habe.

Der Sheriff der Gemeinde Caddo (Louisiana) sagte dem lokalen Sender KTBS, ein Mann sei gestorben, als ein großer Baum auf sein Haus gestürzt sei. Der örtliche Sender KTRE berichtete, in Texas sei ebenfalls ein Mann getötet worden, als ein Baum bei einem Sturm auf sein Haus gestürzt sei.

In der Gemeinde Lubbock in Texas starben ein Feuerwehrmann und ein Polizist, da sie von einem auf der eisigen Fahrbahn rutschenden Auto erfasst wurden, als sie einen Autounfall untersuchten, gab die Feuerwehr von Lubbock bekannt. In Dallas starb eine Person, weil deren Auto aufgrund des Sturms von der Fahrbahn abkam und in einen Fluss stürzte, berichtete NBC.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

In Oklahoma wurde ein 58-Jähriger weggeschwemmt, während sein Kleintransporter auf einer überfluteten Straße im tiefen Wasser stehen blieb, berichtete der Houston Chronicle.