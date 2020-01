ÖSV-Duos im Fleimstal-Teamsprint Dritte und Vierte

Lukas Greiderer/Martin Fritz haben am Sonntag beim Weltcup-Teamsprint der Nordischen Kombinierer in Val di Fiemme Rang drei belegt. Lukas Klapfer/Franz-Josef Rehrl wurden Vierte. Besser als die beiden ÖSV-Duos waren nur die überlegenen Topfavoriten Jörgen Graabak/Jarl Magnus Riiber aus Norwegen und die Deutschen Fabian Rießle/Vinzenz Geiger.

Während Graabak/Riiber mit über 40 Sekunden Vorsprung triumphierten, kämpften die beiden österreichischen Paare im Langlauf gegen Deutschland um Platz zwei. Erst im Zielsprint hatten Fritz und Klapfer, die sich auf der Schlussgeraden gegenseitig ein wenig behinderten, das Nachsehen.

In den Einzelbewerben hatten die ÖSV-Athleten im Fleimstal die Podestplätze verpasst. Die nächste Chance bekommen sie in zwei Wochen in Oberstdorf. Danach folgt das Triple in Seefeld.