Irans Führung nach Abschuss-Geständnis unter Druck

Die iranische Staatsspitze gerät wegen des Abschusses einer ukrainischen Passagiermaschine auch im eigenen Land unter Druck. Demonstranten in mehreren Städten forderten am Sonntag den Rücktritt führender Politiker. Die Regierung hatte am Vortag nach tagelangem Leugnen eingestanden, die eigenen Revolutionsgarden hätten den Jet mit 176 Menschen an Bord aus Versehen abgeschossen.

„Sie lügen, wenn sie sagen, unser Feind ist Amerika. Unser Feind ist hier“, skandierten Dutzende Protestierer vor einer Universität in Teheran, wie ein über auf Twitter verbreitetes Video zeigte. Auch aus anderen Städten kursierten Videos mit Demonstrationen gegen die Regierung. Reuters konnte deren Wahrheitsgehalt zunächst nicht überprüfen. „Entschuldigt euch und tretet zurück“, titelte die als moderat geltende Zeitung „Etemad“. Es sei der Wille des Volkes, dass die Verantwortlichen ihre Posten aufgeben müssten.

In einem Kommentar der ebenfalls moderaten Tageszeitung „Islamische Republik“, hieß es: „Diejenigen, die die Veröffentlichung der Ursache für den Flugzeugabsturz verzögert und das Vertrauen der Bevölkerung in das Establishment beschädigt haben, sollten entlassen werden oder zurücktreten.“ Kritik an den iranischen Behörden ist nichts Ungewöhnliches. Sie bewegt sich jedoch in der Regel in engen Grenzen.

US-Präsident Donald Trump warnte die iranische Führung unterdessen erneut vor einer blutigen Niederschlagung regierungskritischer Proteste. „An die Führung im Iran - tötet nicht eure Demonstranten“, schrieb Trump am Sonntag auf Twitter. Er warnte, die Welt „und was noch wichtiger ist, die USA“, würden die Ereignisse im Iran genau beobachten.

Anrainer berichteten Reuters, am Sonntag seien Polizeikräfte in Teheran zusammengezogen worden. Am Samstag war Bereitschaftspolizei mit Tränengas gegen Tausende Protestierer in der Hauptstadt vorgegangen. Viele von ihnen riefen „Tod dem Diktator“ in Anspielung auf das geistliche Oberhaupt des Landes, Ayatollah Ali Khamenei. Der hatte erklärt, die Informationen über den Absturz sollten veröffentlicht werden.

Die iranischen Raketenangriffe auf von US-Streitkräften genutzte Stützpunkte im Irak hatten unterdessen nach Angaben des Kommandanten der Revolutionsgarden nicht zum Ziel, US-Soldaten zu töten. „Unser Ziel war nicht, feindliche Soldaten zu töten“, sagte der General Hossein Salami laut einem Bericht des iranischen Staatsfernsehens am Sonntag im Parlament.

Der Iran habe mit den Angriffen in der Nacht auf Mittwoch zeigen wollen, „dass wir jeden Standort treffen können“. Als Vergeltung für die von US-Präsident Donald Trump angeordnete Tötung des mächtigen iranischen Generals Qassem Soleimani in Bagdad hatte der Iran in der Nacht zum Mittwoch zwei von US-Streitkräften genutzte Militärstützpunkte im Irak mit Raketen angegriffen. Am Sonntag schlugen nach Angaben aus irakischen Militärkreisen erneut vier Raketen auf einem von US-Soldaten genutzten Stützpunkt nördlich von Bagdad ein.

Wenige Stunden nach den Angriffen am Mittwoch war in der Nähe von Teheran eine ukrainische Passagiermaschine abgestürzt. Alle 176 Menschen an Bord kamen ums Leben. Am Samstag hatte der Iran nach tagelangem Leugnen den versehentlichen Abschuss des Flugzeugs eingeräumt. Nach Angaben aus Teheran wurde die Maschine irrtümlich für ein feindliches Objekt gehalten und abgeschossen. Die Verantwortung übernahmen die Revolutionsgarden.

Nach Angaben eines Kommandanten der Revolutionsgarden wussten die Behörden seit Mittwoch, dass der Absturz nicht auf technisches oder menschliches Versagen zurückzuführen sei, sondern auf einen Angriff. Demnach hatte der verantwortliche Raketenschütze die Boeing 737-800 für einen Marschflugkörper gehalten.

Allerdings gab es auch Stimmen, die warnten, Gegner des Landes könnten den Vorfall ausschlachten. „Irans Feinde wollen Rache an den Garden für einen militärischen Fehler nehmen“, sagte der Vertreter Khameneis bei der Quds-Einheit, einer Elitetruppe der Revolutionsgarden. Außenminister Mohammed Jawad Zarif gab den USA eine Mitschuld: Der Abschuss sei Folge eines „menschlichen Fehlers in Krisenzeiten, verursacht durch die US-Abenteuerpolitik“.

Die Boeing mit 176 Menschen an Bord wurde nach Darstellung des iranischen Militärs von einer Kurzstreckenrakete getroffen, nachdem sie nah an einer Militäreinrichtung der Revolutionsgarden vorbeigeflogen war. Nur wenige Stunden zuvor hatte der Iran aus Vergeltung für die Tötung des ranghohen Generals Qassem Soleimanis durch die USA Militärstützpunkte im Irak mit Raketen beschossen, die von US-Soldaten und internationalen Truppen genutzt werden.

Der Iran stellte sich auf einen Gegenschlag der USA ein. Der Eigner des Unglücksflugzeugs, die Ukraine International Airlines, kritisierte, der Teheraner Flughafen hätte in dieser Situation geschlossen werden müssen.

Angesichts der Eskalation im Konflikt zwischen Washington und Teheran bekräftigten die europäischen Vertragsparteien des Iran-Atomdeals unterdessen ihr Festhalten an der im Jahr 2015 geschlossenen Übereinkunft. „Wir sind dem Abkommen aus dem Jahr 2015 weiterhin verpflichtet und wollen es erhalten“, teilten Frankreich, Großbritannien und Deutschland am Sonntag in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Der Iran müsse jedoch alle gesetzten Schritte, die nicht im Einklang mit dem Abkommen stehen, wieder rückgängig machen und dieses wieder „in vollem Ausmaß erfüllen“, forderten die drei Staaten. Sie hatten für Sonntagabend in Paris eine Krisensitzung auf Außenministerebene einberufen, an der auch EU-Außenbeauftragter Josep Borrell teilnehmen sollte.

US-Präsident Trump hatte die Europäer vor wenigen Tagen neuerlich zur Aufkündigung des Wiener Abkommens aufgerufen, das eine Lockerung von Wirtschaftssanktionen im Gegenzug für strenge Kontrollen des iranischen Atomprogramms vorsieht. Trump hatte den Deal bereits im Mai 2018 aufgekündigt und ließ die Wirtschaftssanktionen gegen den Iran und seine Handelspartner verschärfen. Daraufhin begann sich die Eskalationsspirale zwischen den USA und dem Iran zu drehen.