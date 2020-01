Strache deutet auf Facebook Kandidatur in Wien an

Mit einem Facebook-Posting hat der ehemalige FPÖ-Chef und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache die Spekulation über seine Kandidatur bei der Wiener Landtagswahl weiter angeheizt. Strache deutet darin an, dass er als Spitzenkandidat der Allianz für Österreich (DAÖ), die sich von der FPÖ-Wien abgespalten hatte, antreten wird.

„Damit Wien nicht auf der Strecke bleibt. Es braucht eine konsequente und starke HC STRACHE LISTE (Die Allianz für Österreich) für Wien, welche über 15% erreichen kann und rot-weiß-rote heimatverbundene und soziale Politik für die österreichische Bevölkerung sicherstellt!“, hieß es in dem Facebook-Posting Straches am Sonntag.

Am Freitag hatte DAÖ-Obmann Karl Baron angekündigt, dass Strache beim ersten Neujahrstreffen der Partei am 23. Jänner in den Sofiensälen in Wien-Landstraße als Gastredner dabei sein wird. Sprecher Gernot Rumpold bekräftigte, dass man sich den einstigen FPÖ-Obmann auch als Listenersten für die heurige Wien-Wahl wünscht: „Wir gehen davon aus, dass HC Strache Spitzenkandidat wird.“ Strache werde wie der „Phönix aus der Asche“ zurückkehren, zeigte sich Rumpold in einer Pressekonferenz überzeugt.