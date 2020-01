58-Jähriger fiel in Lager für Hackschnitzel und erstickte

Ein 58-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag bei seinem Haus in Gschwandt (Bezirk Gmunden) tödlich verunglückt. Er fiel laut einer Mitteilung der Polizei bei sich zu Hause in Gschwandt in ein Lager für Hackschnitzel, konnte sich nicht mehr selbst befreien und erstickte.

Der Mann stürzte in eine gelockerte Stelle bei dem Hackschnitzellager und versank. Die Feuerwehr konnte nur noch den leblosen Körper freischaufeln. Ein verständigter Arzt stellte den Tod durch Ersticken fest. Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.