Bergweihnacht Innsbruck startet mit bekannten und neuen Glanzlichtern

Vom Goldenen Dachl bis hinauf auf 2000 m Höhe in die Berge der Nordkette erwartet den Besucher vorweihnachtliche Stimmung. Genießen Sie das alpenländische Flair inmitten der Stadt! Eine unvergleichliche Weihnachtsreise erwartet Sie ...

Vorweihnachtsstimmung

Ein umfangreiches musikalisches Rahmenprogramm und weihnachtliche Marktstände mit den schönsten Geschenksideen finden Sie ebenso vor wie ein breites Angebot an kulinarischen und schmackhaften Köstlichkeiten — alles, was auf einem Weihnachtsmarkt einfach dazugehört. Besuchen Sie die sechs Christkindlmärkte in Innsbruck und überzeugen Sie sich selbst. Vom traditionellen Christkindlmarkt in der Altstadt bis hin zum modernen Weihnachtsmarkt in der Maria-Theresien-Straße ist für jeden etwas dabei.

Innsbrucks Christkindlmärkte (im Bild: Marktplatz) begeistern mit Tradition, Innovation und einem Programm für die ganze Familie. - Daniel Zangerl

Leuchtende Augen

Für die kleinen Besucher gibt es den kinderfreundlichen Christkindlmarkt am Marktplatz mit Kasperltheater und Märchenstunden, Nostalgiekarussell und Ponyreiten. In der Märchen- und Riesengasse sorgen die 26 liebevoll gestalteten Märchenfiguren und drei übergroße Riesen für leuchtende Kinderaugen und bescheren jedem Märchenliebhaber unvergessliche Eindrücke.

Wer hoch hinaus will und einen wundervollen Ausblick über Innsbruck genießen möchte, der kommt beim Christkindlmarkt auf der Hungerburg voll auf seine Kosten. Der Christkindlmarkt am Wiltener Platzl überzeugt mit Kunsthandwerk und einem außergewöhnlichen Programm für Jung und Alt. Ruhig und besinnlich wird es am jüngsten Christkindlmarkt Innsbrucks, am Hans-Brenner-Platz in Anpruggen/St. Nikolaus.

Die Bergweihnacht Innsbruck und die umliegenden Feriendörfer bieten zudem zahlreiche Führungen, Ausstellungen, Konzerte und vieles mehr.

Funkelnd-fulminanter Start: Am 20. November wird das Maximilian-Gendenkjahr in der Kaiserlichen Hofburg Innsbruck mit der "LIGHTSHOW MAX 500" eingeläutet, einer audiovisuellen 3D-Lichtprojektion auf 1300 m². - TVBI

Die Christkindlmärkte in Innsbruck stellen sich vor — www.christkindlmarkt.cc Christkindlmarkt Altstadt — der Traditionelle: von heute (Eröffnung 17.30 Uhr ) bis So., 23. Dez., täglich 11 bis 21 Uhr, Handel bis 20 Uhr; täglich: Märchenaufführungen um 16.30 und 17.30 Uhr, Turmbläser vom Goldenen Dachl um 17.30 Uhr, Auftritt der Musikschule Innsbruck auf der Märchenbühne um 18 Uhr

Wo: Kaiserliche Hofburg Innsbruck, Innenhof, Rennweg 1/3, Innsbruck

Termine: 20. November 2018 bis 20. Jänner 2019, täglich um 18 und 19 Uhr, Fr. und Sa.: um 18, 19, 20 und 21 Uhr (keine Vorstellungen am 24. und 31. Dezember), Showdauer: ca. 22 Minuten

Online-Tickets: http://www.innsbruck.info/max500 und www.oeticket.com

Preise: Erwachsene 10 €, Kinder (6—12 J.) 3 €, freier Eintritt für Kinder unter 6 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen; Gruppenermäßigungen im Vorverkauf; Ermäßigung für Club-TT-Mitglieder; freie Stehplatzwahl.

Weitere Infos: www.innsbruck.info/max500