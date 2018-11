Von Pioniergeist und wahrer Größe

Interaktive Karte entdecken!







Der Pioniergeist des Arlbergs ist geweckt



Ende des 19. Jahrhunderts erreichten die ersten Skier den westlichen Arlberg — in einem fest verschnürten Päckchen aus dem hohen Norden.



Johann Müller Geboren: 23. Mai 1868 in Blons. Von 1891 bis 1896 Pfarrer in Warth. -

Pfarrer Johann Müller sah in den Holzbrettern eine großartige Chance, von seinem Wohnort Warth in die umliegenden Dörfer zu gelangen. Nach einigen nächtlichen Übungsstunden und ebenso vielen Stürzen wagte er schließlich die erste Überfahrt von Warth nach Lech.

Wenige Jahre später - kurz nach der Jahrhundertwende — unterbrachen in St. Christoph sechs Freunde ihre Skitour, um sich im Hotel Hospiz eine Pause zu gönnen. Berauscht von der Schönheit der winterlichen Bergwelt, beschlossen sie, den Ski-Club Arlberg zu gründen, der schnell zu einem der größten und einflussreichsten Skiclubs der Welt entwickelte. Bereits im dritten Gründungsjahr zählte der Club weit über 100 Mitglieder und hielt die Alpenwelt mit dem ersten Skirennen am Arlberg in Atem.

"Durch die Natur entzückt, durch den Sport begeistert, durchdrungen von der Notwendigkeit,am Arlberg einen bescheidenen Sammelpunkt für die Freunde dieses edlen Vergnügens zu schaffen, fühlten sich die am extempore beteiligten Ausflügler bewogen, den "Ski-Club-Arlberg" zu gründen!" Eintrag aus dem Gästebuch des Hotels Hospiz, 3.01. 1901





Skifahren wird zum Volkssport

Die Beliebtheit des Skilaufens wuchs rasch — und mit ihr die Menge an Menschen, die den neuen Wintersport erlernen wollten. Bereits um die Jahrhundertwende führten professionelle Skilehrer die zahlreichen Lernwillige in die Kunst des Skifahrens ein.

Johann "Hannes" Schneider: Geboren: 24. Juni 1890 in Stuben am Arlberg. Verstorben: 26. April 1955 in North Conway, NewHampshire -

Darunter befand sich auch der junge Hannes Schneider. Geboren in Stuben, gründete er 1920 nicht nur die erste Skischule Österreichs, sondern gelangte insbesondere durch Skifilm-Klassiker wie „Der weiße Rausch" zu internationaler Bekanntheit. Seine berühmte Arlberg-Technik revolutionierte den damaligen Skilauf und schaffte es weit über die Landesgrenzen hinaus bis nach Asien.

-

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Schritt für Schritt zu Österreichs größtem Skigebiet und einem der fünf größten der Welt



Nach und nach rückten die fünf Skiorte am Arlberg zusammen. 2013 wurden Lech Zürs und Warth-Schröcken durch den Auenfeldjet verbunden, der damit das größte Skigebiet Vorarlbergs entstehen ließ. Der große Traum von einem zusammenhängenden Skigebiet am Arlberg war geboren. Schon drei Jahre später wurde dieser wahr. Vier neue Bahnen waren dazu notwendig — allen voran die Flexenbahn zwischen Zürs und Stuben/Rauz sowie die Trittkopfbahnen I und II und die Albonabahn II.



Im Winter 2016/17 war aus der Wiege des alpinen Skilaufs Österreichs größtes zusammenhängendes Skigebiet geworden. Gleichzeitig reihte es sich mit 305 Skiabfahrtskilometern und 88 Liften und Bahnen in die fünf größten Skigebiete der Welt ein.

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Ski Arlberg in Zahlen

88 Lifte und Bahnen

305 Skiabfahrtskilometer

200 Kilometer Tiefschneeabfahrten

4 Funparks

4 Rodelbahnen

Der Pioniergeist des Arlbergs, der die großen Skilegenden beseelt und innovative Meilensteine hervorgebracht hat, hat bis heute nichts von seiner Faszination verloren. Zahlreiche Besucher aus allen Teilen der Welt genießen jedes Jahr das besondere Wintervergnügen am Arlberg, das nun — im wahrsten Sinne des Wortes — grenzenlos ist.





Pioniere und SkiStars bleiben am Arlberg unvergessen

Mit der Hall of Fame wurde der spannenden Geschichte des Arlbergs an der Bergstation der Flexenbahn ein einzigartiges Denkmal gesetzt. Eintauchen statt Anschauen ist das Credo der interaktiven Ausstellung, die den Geist der früheren Ski-Ära zu neuem Leben erweckt.



Auf der 85 Kilometer langen Skirunde Run of Fame können sich Wintersportler auf die Spuren legendärer Skiläufer aus Sport und Film begeben. Auf den Pisten mögen diese Spuren zwar verschwunden sein, in der Geschichte des Arlbergs werden sie hingegen auf ewig erhalten bleiben. Einen Tag benötigen durchschnittliche Wintersportler für den Run of Fame, der durch das gesamte Skigebiet führt.