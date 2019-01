MCI lädt zum Open House

Serviceorientierung, Praxisnähe, exzellente Berufsaussichten: Ein Studium am MCI ist eine Investition in eine erfolgreiche Zukunft.

Informieren Sie sich beim Open House über das zukunftsweisende Studienangebot in den Bereichen Wirtschaft & Gesellschaft (Universitätsstraße 15) sowie Technologie & Life Sciences (Maximilianstraße 2).

Es warten zahlreiche Infovorträge und Führungen, die einen authentischen Einblick in den Hochschulalltag geben.

Open Lab für Forschungsinteressierte

Am Standort Maximilianstraße wartet an diesem Tag ein besonderes Angebot: Im Rahmen des Open Lab werden exklusive Einblicke in die Forschungsaktivitäten in den Bereichen Technologie & Life Sciences geboten.