Dein perfekter Familien-Skitag im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau!

Das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau zählt mit seinen 109 Pistenkilometern und 45 Liftanlagen zu den familienfreundlichsten Skigebieten Tirols und überzeugt mit viel Natur und authentischer Atmosphäre.

4 BERGE — 2 TÄLER — 1 SKIERLEBNIS!

Mit 2.128 Höhenmetern ist das Wiedersbergerhorn in Alpbach der höchste Berg der beliebten Skiregion. Der Schatzberg in Wildschönau steht dem mit seinen 1.903 Höhenmetern aber um nichts nach. Beide Berge bilden den Kern des beliebten Skigebiets. Mit zahlreichen Zusatzangeboten und Attraktionen, wie dem " Alpbachtaler Lauser-Sauser ", abenteuerlichen Rodelbahnen , die Fahrt als Pistenraupen Co-Pilot oder ein eigenes Iglu bauen, überzeugt das Ski Juwel auch abseits der Piste und bietet Spaß und Action für die ganze Familie. Für einen unvergesslichen Winter planen Sie Ihren Aufenthalt von der Anreise bis hin zur Unterkunft und verbringen Sie einen unkomplizierten und abwechslungsreichen Urlaub bei uns im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau.

Neues Kinderland „JUPPI DO" in Reith im Alpbachtal

Im neuen Kinderland „JUPPI DO" wird der Skitag zum Abenteuer und die ersten Schritte auf Skiern zum wahren Kinderspiel. Bei der Talstation der Reitherkogelbahn in Reith im Alpbachtal können Familien und Kinder neuerdings mit viel Spaß und Spiel ihre Ski-Skills trainieren. Für Abwechslung sorgen bunte Hindernisparcours und verschiedene Trails.

Kids machen ihre Schwünge durch den Zauberwald und werden im gleichnamigen Übungsparcours zum Ninja Warrior. Fast wie von selbst schweben kleine Skifans mit dem Zauberteppich den Hang hinauf. Mit den Animateuren vergeht der Tag im Schnee wie im Flug. Das neue Kinderland bietet vom Kleinkind bis zum Youngster den perfekten Winterspaß.

- Ski Juwel Alpbachtal Wildschöna

Vielfach ausgezeichnetes Familien-Skigebiet

Von speziellen Familienskipasspreisen, Kinderaktionen, Kinderbetreuung, Kinderskischulen bis hin zu den besten und geeignetsten Skiabfahrten für Kinder. Das Skigebiet Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau in Tirol wurde von Skiresort.de, dem weltweit größten Testportal von Skigebieten, als TOP Skigebiet für Familien und Kinder in Tirol ausgezeichnet. Die Tirol Werbung verlieh dem Skigebiet das Prädikat "zertifizierte Tiroler Familien-Skiregion".

Als Familienpass — Tirol Partner bieten wir spiezielle Angebote und Aktionen für Besitzer des Familienpass Tirols in ausgewählten Zeiträumen. Die Rabattgutescheine bzw. das Couponheft wurden bereits per Post an die Besitzer des Familienpass Tirol gesendet.

- Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Familienrodeln — Ein großer Spaß abseits der Piste

Die Rodelbahn vom Lanerköpfl führt über Almen nach Niederau. An der Mittelstation der Schatzbergbahn startet die Familien- und Holzhackerbahn nach Auffach. Rodelverleih direkt an den Talstationen. Nachtrodeln findet Mittwochs und Donnerstags am Roggenboden Oberau statt. Spezialrodeln werden am Schlepplift eingehakt, gerodelt wird auf einer breiten Piste. Der 6km lange Panoramaweg am Reither Kogel bietet Rodelspaß für die ganze Familie im Alpbachtal.

- Ski Juwel Alpbachtal Wildschöna

Winterwandern am Berg mit Panoramablick

Wanderfreunde finden am Reither Kogel einen schönen 2,5 km langen Rundwanderweg mit herrlicher Aussicht vor. Am Markbachjoch Niederau führen neben der Bergstation flache Wege in beide Richtungen den Kamm entlang. Von der Mittelstation der Schatzbergbahn lädt ein breiter Winterweg nach Auffach zum Naturerlebnis ein. Auch der Familienrundwanderweg „Juppi Zauberwald" mit vielen abwechslungsreichen Spielestationen ist im Winter begehbar.