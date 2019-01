Wo sich Traumwelt und Englisch treffen, ist alles „easy“

Stellen Sie sich vor, Sie glauben ein Klassenzimmer zu betreten, und stattdessen tauchen Sie ein in ein Märchen von 1001 Nacht ...

So läuft es in einem inlingua Disney English Kurs ab: Allein schon durch die Anwesenheit der Disney-Charaktere begeben sich die Kinder bereits beim ersten Kontakt in eine vertraute Umgebung. Sie werden dort in eine Welt der Träume und Fantasie entführt und in einen empfänglichen mentalen Zustand versetzt.

Das Aufnehmen von unbekannten Wörtern und Erlernen von neuen Sätzen ist dabei so selbstverständlich wie in keiner anderen Umgebung.

Während des Kurses lernen die Kinder, mit der Welt zu kommunizieren, indem sie spielen, singen und Geschichten hören und erzählen. Dies alles immer gemeinsam mit ihren Lieblingsfiguren von Disney. Die fröhliche Atmosphäre und innovativen Technologien ermöglichen es den Kindern, schnell und nachhaltig zu lernen und das Sprachenlernen mit einem positiven Gefühl zu verbinden.

Das inlingua Disney Programm basiert auf der „ISA-Methode" (Immersive Story­telling Approach), die es den Kindern ermöglicht, die Sprache durch interaktive Geschichten zu lernen. Mit Gegenständen zum Anfassen, Animationsspielen am Großbild-Touchscreen und abgerundet durch Singen, Tanzen und Bewegung, lernen die Kinder mit der Umwelt zu kommunizieren, als wäre es das Natürlichste auf der ganzen Welt: natürlich nur auf Englisch!

Das neue inlingua Disney English Programm ist für Kinder von 3 bis 10 Jahren konzipiert und in fünf Niveaus unterteilt, die sich nach der jeweiligen kognitiven Entwicklungsstufe der Kinder richten, um ihr Interesse anzuregen. Mit Hilfe des interaktiven Bildschirms, der sie in die Welt der englischen Sprache und ihrer Lieblingsfiguren führt, können die Kinder ihre Kommunikationskompetenz verbessern.

Begleitet werden die Kinder über ein ganzes Semester, einmal wöchentlich während der Schulzeit. Zum Kennenlernen sind die inlingua Disney English Open Days bestens geeignet. Um Voranmeldung wird gebeten, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. An den Open Days sind verschiedene Altersstufen gebündelt, während der Semesterkurse hingegen haben die Kinder einer Gruppe maximal ein Jahr Altersunterschied.

inlingua Disney English Open Days Zum Kennenlernen und Ausprobieren des inlingua Disney English Programms stehen am 25. und 28. Februar folgende kostenlose Probestunden zur Verfügung: Montag, 25. Februar 2019: 14—15 Uhr (3—5 Jahre); 15—16 Uhr (6—9 Jahre) Donnerstag, 28. Februar 2019: 15—16 Uhr (5—6 Jahre); 16—17 Uhr (3—4 Jahre); 17—18 Uhr (7—9 Jahre) Die Teilnehmerzahl ist auf acht Kinder pro Schnuppereinheit begrenzt, wir bitten daher um zeitgerechte Voranmeldung. Kontakt: inlingua Sprachschule & Übersetzungsbüro, Südtirolerplatz 6/3. Stock, 6020 Innsbruck, Tel. 0043 — 512 56 20 31 info@inlingua-innsbruck.at www.inlingua-tirol.at/disney