Erdbau-Unternehmen tragen Verantwortung für die Umwelt

Je nach Größe und Umfang eines Bauprojekts können Erdbau-Arbeiten — im wahrsten Sinne des Wortes — tief in die Natur eingreifen. Umso wichtiger ist es, dass solche sensiblen Arbeiten von ausgewiesenen Profis mit entsprechender Ausbildung und praktischer Erfahrung durchgeführt werden. Der verantwortungsbewusste Umgang mit der Umwelt und ihren Rohstoffen hat im Erdbau höchste Priorität. Schließlich sind diese Materialien gleichzeitig das Arbeitsmaterial der Erdbau-Unternehmen. Der fachgerechte Umgang rund um die Handhabung, den Transport, die Lagerung sowie die (Wieder-)Aufbereitung des Materials zählt zu den zentralen Schwerpunkten der Erdbau-Ausbildung.

Baumeister Friedrich Hollaus: "Erdbau-Unternehmen sind regional verbunden, sichern heimische Arbeitsplätze und sind ein wichtiger Teil der Wertschöpfungskette am Bau." - Hollaus

Erdbau - Arbeit, die bewegt

Die meisten Erdbau- Arbeiten in scheinbar „unberührter" Natur dienen der nachhaltigen Absicherung gegen Flurschäden, wie z. B. Hangrutschungen, Vermurungen, Auswaschungen oder Steinschläge. Dazu zählt auch der Bau von Forst- und Servicestraßen in unwegsamem Gelände. Hier arbeiten Erdbau-Unternehmen eng mit Behörden, Institutionen und Grundbesitzern zusammen, um Wohn- und Erholungsgebiete nachhaltig abzusichern und nutzbar zu machen. Auch „hinter den Kulissen" arbeiten Erdbau-Unternehmen mit äußerster Sorgfalt und höchster Verantwortung für unsere Umwelt. Dazu zählt der Umgang mit Baurestmassen, also Abbruchmaterial von alten Gebäuden und Bauwerken, die teilweise gefährliche oder gar giftige Rückstände enthalten. Hier tragen die Erdbauer höchste Verantwortung, solches Material fachgerecht abzutragen, zu transportieren, zu lagern und entsprechend zu recyceln oder zu entsorgen.

