FIS Nordische Ski-WM Seefeld 2019

„Wir freuen uns darauf bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld unsere Qualitäten als Gastgeber unter Beweis stellen zu können. Angesichts der tollen Sport-Infrastruktur, des erfahrenen Organisationsteams und den vielen attraktiven Bewerben sind wir davon überzeugt eine grandiose Weltmeisterschaft zu erleben", blickt Prof. Peter Schröcksnadel, Präsident des Österreichischen Skiverbandes und CEO Seefeld 2019, dem Saison-Highlight mit Freude entgegen.

Im Mittelpunkt der internationalen Titelkämpfe stehen natürlich die weltbesten nordischen Sportlerinnen und Sportler. Rund 700 Athleten aus 60 Nationen werden in Seefeld und am geschichtsträchtigen Bergisel in Innsbruck, beim Skispringen, Langlaufen und in der Nordischen Kombination im Kampf um die begehrten Medaillen Höchstleistungen erbringen und so manch neues Kapitel Sportgeschichte schreiben.

"Ich bin überzeugt, das wird ein Riesenerlebnis für die Zuschauer. Auch für uns Sportler wird das eine Megaveranstaltung, eine Heim-WM passiert dir halt nur einmal in der Karriere", sagt etwa ÖSV-Überflieger Stefan Kraft, der in beiden Skisprung-Einzelbewerben als Titelverteidiger an den Start geht.

Eintrittskarte = Öffi-Ticket

Um den zahlreichen Fans aus aller Welt auch abseits der Medaillenentscheidungen unvergessliche WM-Tage zu bescheren, wurde ein umfangreiches und besucherfreundliches Konzept ausgearbeitet. Neben moderaten Ticketpreisen gibt es das einmalige Angebot für Besucher aus Tirol und Bayern, während der gesamten Weltmeisterschaft mit gültigem Ticket alle Öffentlichen Verkehrsmittel (Bus und Bahn/ausgenommen Railjet) am entsprechenden Bewerbstag kostenlos nützen zu können.

Dazu dürfen sich die Fans auch abseits der spannenden Duelle in der Loipe und auf der Schanze auf eine unvergleichliche Atmosphäre freuen. Sowohl in der „Nordic Mile" im Zentrum von Seefeld, wo unter anderem tausende skandinavische Fans für friedliche Volksfeststimmung sorgen werden, als auch bei den feierlichen Siegerehrungen auf der mit Swarovski-Kristallen besetzten Bühne der Medal Plaza (beides nur wenige Meter vom Bahnhof entfernt) erwartet die Besucher ein wahrlich weltmeisterliches Flair.

-

Zahlen rund um die Nordische Ski-WM Seefeld 2019

22 Medaillenentscheidungen an 12 Tagen

700 Athletinnen und Athleten aus 60 Nationen

200.000 Besucher werden erwartet

1000 Medienvertreterinnen und Medienvertreter

Bis zu 100 Kameras in Seefeld und Innsbruck zur Produktion des internationalen TV-Signals

1000 Mitarbeiter & Volunteers

Nur 1250 Schritte vom Bahnhof Seefeld bis zur Medal Plaza