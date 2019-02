In einem Jahr ohne Schemenlaufen oder Buabefasnacht bleibt den Imster Fasnachtern das Auskehren am Fasnachtserchtig (Dienstag, 5. März), um den in der Schemenlaufenstadt grassierenden Fasnachtsvirus am Leben zu erhalten. „Chefin" der abendlichen Veranstaltung sind „Hexenmuater" Bernhard Gritsch sowie Philipp Larcher, die schon seit Wochen in den Vorbereitungsarbeiten stecken, geht es für sie doch darum, einen reibungslosen Ablauf für über 300 Masken zu garantieren.

Der Aufzug beginnt um 18 Uhr am Lainplatzl mit den Laberagruppen und wird fortgesetzt mit den Aufzugs-Wagelen, gefolgt von der Bärenbande mit eigenem Wagen und den Hexen samt Hexenwagen sowie Zinter und Wifligsacknern. Den Abschluss bildet die Schölfelermusig mit Schölfelerwagen, die um ca. 19.30 Uhr in der Oberstadt den Aufzug beenden.

Der Umzug beginnt um 20 Uhr vor dem Hotel Hirschen und bewegt sich langsam stadtabwärts bis zum Lain, wo gegen 22.30 Uhr das Auskehren auf der Straße enden wird. Die „Hexenmuater" rechnet heuer mit einer 40 bis 45 Mann starken Bärenbande, an die 60 Wifligsackner, 25 Zinter und 45 Hexen. Die drei letztgenannten Masken messen während des Umzugs beim „Zurfen" mit den Schaulustigen ihre Kräfte, die Hexen mit dem Besen, die Wiflig zurfen mit dem Sack und die Zinter (Altfrank ohne Spritze) mit einem kurzen Holzstecken. Die Zuschauer erwarten mit Spannung, wer denn heuer von den Laberagruppen durch den „Kakao" gezogen wird und wer im „Ratsche Seppele" bzw. in der Schölfeler-Zeitung verrissen wird.

Weiberfasnacht

Bereits das 7. Mal gehen heuer die Mädchen und Frauen in Imst am 28. Februar in die Weiberfasnacht. Beginn ist um 15 Uhr mit der Eröffnungsrunde am Sparkassenplatz. Diese soll heuer kürzer ausfallen, dafür mehr Zeit in den Gassen verbracht werden. Dennoch haben die Besucher die Möglichkeit, die phantasievollen Kostüme und Darbietungen auf einer großen Bühne zu sehen. Man oder Mann kann also schon gespannt sein und sich wieder auf einen vergnüglichen Nachmittag mit ordentlichem Ausklang in den Imster Lokalen freuen.