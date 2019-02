Tag der offenen Tür an der FH Vorarlberg

Viele junge Menschen vor der Matura müssen sich jetzt entscheiden, ob und was sie im Herbst studieren. Auch Berufstätige, die in ihrem Job vorankommen wollen, suchen jetzt nach passenden Studiengängen. Für sie alle sind gute Informationen wichtig. Deshalb veranstaltet die FH Vorarlberg jedes Jahr einen Tag der offenen Tür. Im Gespräch mit den Mitarbeitenden der verschiedenen Studienrichtung können die BesucherInnen individuelle Fragen stellen. Sie erfahren, wie sich das Studium aufbaut, welche Anforderungen gestellt werden und welche beruflichen Möglichkeiten ihnen nach dem Studium offenstehen.

Studierende berichten

Einen authentischen Einblick in das Studium geben auch die Berichte der Studierenden. Sie zeigen ihre Semesterprojekte und erzählen von ihren Erfahrungen. Wer das Studieren schon vorab ausprobieren möchte, kann an einer Schnuppervorlesung und an verschiedenen Workshops teilnehmen. Auch zu allen Fragen rund um das Thema berufsbegleitend studieren und zum Aufnahmeverfahren gibt es viele hilfreiche Informationen. Vorbeikommen lohnt sich!

Detailliertes Programm auf www.fhv.at/fhoffen