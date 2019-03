Keine Angst vor der Zukunft: Pensionsvorsorge einfach erklärt

Alles klar im Alter?

Als flotte Omi oder Opi mit den Enkeln spielen, die Freizeit genießen und einfach ein gutes Leben führen — so oder so ähnlich wollen wir im Alter leben. Aber bekommen wir dann überhaupt genug, um uns ein gutes Leben leisten zu können? Immer mehr Menschen stellen sich diese Fragen. Auch schon in jungen Jahren. So wie Maria. Die 30-Jährige macht sich so einige Gedanken über ihre Zukunft: „Ich bin nun schon seit einigen Jahren im Berufsleben und ich lebe gut davon — aber die Frage ist, ob das auch dann noch so ist, wenn ich in Pension bin. Ich hab' da meine Zweifel." Mit dieser Einschätzung hat Maria nicht ganz unrecht: Immer mehr Anzeichen deuten darauf hin, dass die staatliche Pension im Alter nur noch für die Grundsicherung reicht. Gleichzeitig ist das eine der größten Sorgen der Österreicherinnen und Österreicher: Wusstest du, dass 63 Prozent sich davor fürchten, dass ihre Pension im Alter nicht ausreicht? Private Altersvorsorge ist also so stark im Trend, wie nie.

Lass dir deine eigene Vorsorge schneidern

Wenn es darum geht, früh vorzusorgen, ist guter Rat teuer. Kein Wunder, denn da draußen gibt es unglaublich viele Produkte, die allesamt gute Erträge bei hoher Sicherheit versprechen. Aber in Zeiten von Finanzkrisen und platzenden Blasen solltest du genau hinsehen, wem du dein Geld anvertraust. Deswegen lohnt es sich, bei der Wahl der Vorsorge vor allem deinen eigenen Lebensstil und deine Bedürfnisse anzuschauen „Ich bin definitiv auf Sicherheit ausgelegt," meint Maria, „Ich hatte bisher eigentlich nur einen Bausparer, weil ich da wusste, dass mein Geld sicher ist. Letzten Endes hat meine Beraterin bei der Bank mir geholfen, ein Fondspaket zu schnüren, das mir was bringt, ohne dass ich ein zu hohes Risiko eingehen muss."

Denk nicht nur ans Geld

Sparen und Anlegen ist ja eine gute Basis, wenn du deine zukünftige Pension absichern willst. Aber im Alter — oder im schlechtesten Fall schon vorher — gibt es noch andere Dinge, die du bedenken solltest. Ob beim Sport, auf dem Weg in den Urlaub oder ganz banal in der Dusche: Unfälle sind gleich passiert und die Folgen können fatal sein.

Wenn du deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst, stehst du finanziell unter Druck. Das gilt natürlich auch für schwere Krankheiten, die uns auch im jungen Alter von heute auf morgen treffen können —auch wenn du als gesunder Mensch erst einmal gar nicht daran denkst. Gegen solche Katastrophen, die das Leben möglicherweise in petto hat, kannst du dich natürlich versichern — Lebensversicherungen sind hier eine gute Möglichkeit.

Bei der Wahl der Vorsorge solltest du auf deine Pläne und Bedürfnisse schauen. - Jelena/stock.adobe.com

Versichern? Sparen? Mach doch beides

Wenn du später gut leben willst, kann es sich also auszahlen, auf eine Mischung aus Sparen und Versichern zu setzen. Speziell für die Altersvorsorge eignen sich sogenannte fondsgebundene Lebensversicherungen, also eine Mischung aus Fonds und Versicherung. Wie das funktioniert, erklärt Finanzexperte Klaus Pekarek: „Bei der fondsgebundenen Lebensversicherung gibt es eine Ansparphase, in der ich Geld für die Pension in Fonds investiere. In dieser Phase kann man sich gegen Risiken, die das Leben mit sich bringt, wie Ableben, Berufsunfähigkeit oder schwere Erkrankung versichern. Und sobald ich in der Auszahlungsphase bin, wird garantiert, dass die Pension in der zugesagten Höhe uneingeschränkt bis an mein Lebensende zur Verfügung steht."

Warum jetzt schon? Weil es sich auszahlt

„Ich hab' mir ja immer gedacht: Fürs Alter vorsorgen kann ich immer noch, wenn ich in den 40ern bin. Oder so. Aber eigentlich logisch, dass man mehr davon hat, je früher man anfängt," mein Claudia und so wie sie denken viele in unserem Alter. Je früher du also mit der Ansparphase beginnst, desto mehr schaut am Ende für dich heraus. Dazu kommt, dass du auch steuerliche Vorteile hast, weil sich bei langen Laufzeiten die Versicherungssteuer weniger stark auswirkt als die Kapitalertragssteuer, die etwa bei reinen Fonds anfällt. Claudias Fazit: „Eigentlich logisch, dass man mehr davon hat, je früher man anfängt. Gut, dass ich mir da jetzt keine Gedanken mehr machen muss."