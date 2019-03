Die Nummer eins in Sachen Stein

Seit 1965 vertrauen Häuslbauer, Baufirmen, Architekten, Landschaftsgärtner und Bauherren auf das langjährig­e Know-how und die Fachkompetenz der Katzenberger-­Mitarbeiter.

Ob Innen- oder Außenbereich, Bäderfließen oder Terrassenplatten, Groß- oder Kleinfläche — Katzenberger begeistert mit einer konkurrenzlosen Auswahl an Naturstein-, Betonstein- und Feinsteinprodukten. Auch zeitgemäße Umwelttechnik gehört zum Portfolio des Tiroler Fachhändlers. Mit erweiterten Schauräumen und topmoderner Visualisierungstechnik setzt Katzenberger Maßstäbe.

Ein innovatives Traditionsunternehmen

Auf insgesamt mehr als 3.000 m² Außenfläche finden Groß- und Privatkunden an den Standorten Innsbruck, Ötztal und Landeck jede Menge Inspiration für den Bau von Einfahrten, Terrassenflächen, Brunnen­anlagen, Sichtschutzwänden oder Böschungsverbauten. 30 MitarbeiterInnen, viele davon ausgebildete Fachkräft­e wie Fliesenleger, Steinmetze sowie Hoch- und Tiefbautechniker, helfen kompetent bei der Wahl des richtigen Materials.

Auch im Innenbereich setzt das Traditionsunternehmen auf Innovation. Der neue 600 m² große Schauraum bietet neben hunderten Materialmustern dank modernster Technik ein Novum am Steinmarkt: Eine Präsentationssoftware bringt im Handumdrehen jede der über 1.000 Fliesenvarianten auf den 65-Zoll-Bildschirm. So können Kunden Terrasse, Einfahrt, Bad, Küche und Co. sofort im gewünschten Design betrachten. Auf der neuen Website www.katzenberger.co.at ermöglicht der virtuelle Gestaltungshelfer auch die Visualisierung von Außenflächen mit allen Katzenberger-Produkten.

Außenanlagen — mehr als „nur" Steine

Naturstein, Betonstein und Feinsteinzeug — die Auswahl an Materialien für die Gestaltung von Freiflächen und Gärten sind schier grenzenlos.

Im Katzenberger-Steingarten in der Innsbrucker Rossau finden Kunden am 1.500 m² großen Ausstellungsareal unzählige Ideen und Anregungen. Die sehr ansprechend gestaltete und üppig bepflanzte Freifläche zeigt die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der angebotenen Produkte.

Von Materialien aus Tirol über Naturstein aus aller Welt bis hin zu den neuesten Trends und Innovationen der Branche — hier werden selbst anspruchsvollste Häuslbauer und Handwerker fündig.

Auch in den Filialen Ötztal und Landeck stehen weitere Ausstellungsflächen und bestens geschulte Mitarbeiter mit fachkundiger Beratung gerne zur Verfügung. Die Steingärten sind rund um die Uhr geöffnet und laden jederzeit zur Inspiration ein.

Wenn Wohnraum zum Wohntraum wird

Seit März 2017 bietet Katzen­berger in Innsbruck ein stark erweitertes Sortiment für den Innenbereich an. Auf über 600 m² sind in den hellen modernen Räumlichkeiten mehr als 1.000 Fliesenvarianten und Tirols vielfältigste Auswahl an Natursteinvarianten zu finden. Eine innovative Software zeigt via QR-Code-Scan die ausgewählte Fliese gleich im Raum verbaut an — so fällt die Auswahl des perfekten Steingutes für Bad, Küche, Wellnessbereich etc. viel leichter. Neben den Klassikern wie Marmor, Travertin oder Granit führt Katzenberger auch Neuheiten wie Fliesen in Holzoptik, individuell bedruckbare Keramikflächen oder besonders großformatige Stein- und Fliesenplatten.

Zeitgemäße Umwelttechnik

Seit Jahrzehnten gilt Katzenberger auch als erster Ansprechpartner für Siedlungswasserbau, Entwässerungs­technik, Umwelttechnik und Straßenbau. Die große Produktpalette umfasst zum Beispiel Rundschächte, Falzrohre und Lichtmaß­fundamente, aber auch Mineralölabscheider, Faulanlagen und Regenwassernutzungsanlagen. Die Betonprodukte werden im eigenen Werk in Wiesing im Tiroler Unterland gefertigt. Qualifizierte Mitarbeiter beraten Privatkunden wie Unternehmer dazu gerne an den Standorten Innsbruck, Ötztal und Landeck.