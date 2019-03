Studieren am MCI — jetzt bewerben!

Voll angelaufen ist das Bewerbungsverfahren um die begehrten Studienplätze der Unternehmerischen Hochschule®. Bereits jetzt sind knapp 2.000 Bewerbungen aus aller Welt eingelangt.

Die Studierenden haben die Wahl aus 26 praxisnahen und international ausgerichteten Bachelor- und Masterstudien in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie und Life Sciences sowie aus kompakten Weiterbildungslehrgängen.

11 Studiengänge in Englisch, Auslandssemester an 270 Partner-Universitäten, 16 Double-Degree-Optionen mit der Möglichkeit eines zusätzlichen internationalen Studienabschlusses, fünf Online-Studiengänge, hohe Serviceorientierung, überschaubare Gruppengrößen und Spitzenergebnisse in Akkreditierungen, Umfragen und Rankings und hervorragende Berufsperspektiven bestätigen die hohe Qualität eines Studienabschlusses am MCI.

Online studieren: Innovativ & flexibel

Digitalisierung und OnlineStudium zählen seit Jahren zu den erklärten strategischen Stoßrichtungen des MCI. Mittlerweile studieren 15% der Hörer in einem der neun Online-Studiengänge und Zertifikatslehrgänge. Allen gemeinsam sind die innovative Verknüpfung von Präsenzphasen an der Hochschule, die modernen Online-Module unter Verwendung digitaler Plattformen sowie die interaktiven Lehrmaterialien, E-Books, Journals, Bücher und Skripten.

Hohe Erfolgsquote

Anspruchsvolle Aufnahmeverfahren, moderne Infrastruktur, intensive Betreuung und hoher Servicegrad bewirken, dass 85% aller MCI-Studierenden ihr Studium erfolgreich abschließen, und dies in der Regel auch in der vorgesehenen Studiendauer.

Hervorragende Perspektiven

Mit durchschnittlich mehr als zwei Stellenangeboten bereits vor (!) Studienabschluss bieten sich den Absolventen hervorragende berufliche Perspektiven im In- und Ausland.

Weitere Infos unter www.mci.edu/bewerbung