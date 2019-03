Die Karwoche in Imst

Der Palmsonntag ist der Beginn der Karwoche und fängt in Imst traditionell um 8 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche an, im Rahmen dessen auch die Palmweihe stattfindet, gefolgt von der feierlichen und farbenprächtigen Palmprozession über das Bergl. Die vielen Teilnehmer und Besucher sind vor allem an den kunstvoll mit bunten Bändern, Ölzweigen und Brezeln geschmückten Palmlatten der jungen Imster Burschen interessiert. Gilt es doch diese bis zu 300 kg schweren Kunstwerke nicht nur über das Bergl zu tragen, sondern sie insbesondere am Ende der Prozession vor der Kirche unbeschadet aufzurichten, um sich dem Wettkampf des längsten Exem­plars zu stellen. Im Anschluss lädt der Pfarrgemeinderat zu einem gemütlichen Beisammensein und Austausch bei Kaffee, Kuchen und Würstl in den Pfarrsaal ein.

Am Gründonnerstag und am Karfreitag wandern Gläubige aus nah und fern über den stimmungsvollen und geschichtsträchtigen Kalvarienberg — von der Johanneskirche den meditativen Weg mit den sieben Kapellen und Bildstöcken entlang zur festlich mit dem Heiligen Grab geschmückten Pestkapelle und weiter zur Pfarrkirche. Seit einigen Jahren steht in der Johanneskirche eine Fastenkrippe — eine fast in Vergessenheit geratene Tradition, wiederbelebt durch die Krippenakademie Tarrenz, die in 1.400 Arbeitsstunden innerhalb eines Jahres die äußerst sehenswerte und im weiten Umfeld alleinige Fastenkrippe gebaut hat. An beiden Abenden werden in der Pfarrkirche und Brennbichler Kirche Messen zelebriert. Am Gründonnerstag findet jeweils um 19.30 Uhr die Abendmahlmesse statt. Am Karfreitag bietet der Kreuzweg in der Pfarrkirche Momente der inneren Einkehr und um 19.30 Uhr laden beide Kirchen zur Karfreitagsliturgie ein. Am Karfreitag sind auch heuer wieder Kinder und Jugendliche in „Ratschergruppen" von 9 bis 17 Uhr in der Stadt unterwegs. Sie verkünden mit den Ratschen die Botschaft vom Kreuzestod Jesu. Der Erlös an Spenden kommt dem Spendenkonto „Imster helfen Imster Familien" und der Kinder-, Familien- und Jugendarbeit der Pfarre zugute.

Der Ostermarkt am Gründonnerstag und Karfreitag bietet Handgemachtes und österliche Köstlichkeiten. -

Ostermarkt. Am Fuße des Bergls, bei der Johanneskirche, findet der Imster Ostermarkt statt. Am Gründonnerstag und Karfreitag bietet der Markt jeweils von 10 bis 17 Uhr Kunsthandwerk aus der Region von gehäkelt und gestrickt bis genäht, aus Holz, Stoff oder Naturalien. Darüber hinaus laden österliche Köstlichkeiten, Fastenspeisen und Osterbasteln für Kinder zum gemütlichen Verweilen nach dem traditionellen Gang übers Bergl ein. Miteinand in Imst, das Stadtmarketing sowie das ehrenamtliche Organisationsteam freuen sich auf ein reges Markttreiben.

Konzert zur Passionszeit. Ausgehend von der im Jahr 2017 gestarteten Initiative zur Wiederbelebung der Kirchenmusik wird dem seit 1. Juli 2018 in Imst tätigen Kirchenmusiker und Organisten Lukas Wegleiter vom Konzertverein Imst am 5. April um 20.15 Uhr die Pfarrkirche als Bühne für ein von ihm gestaltetes Konzert überlassen. Unterstützt wird er dabei von der Tiroler Geigerin Karina Nöbl und der in Innsbruck lebenden Sopranistin Maria Zeichart. Auf dem Programm finden sich Werke, die für die Passionszeit geschrieben wurden. Durch die Jahrhunderte führt die Musik von Johann Sebastian Bach und Samuel Scheidt (Barock) über die Romantik mit Joseph Sulzer und Moritz Brosig bis zur wohlklingenden französischen Orgelmusik des 20. Jahrhundert von Jean Langlais.

„Finde das Osterei!" Für die Karwoche haben die Wirtschaftsgemeinschaft Imst Stadt und das Stadtmarketing eine wahrlich österliche Aktion erdacht. „Finde das Osterei" wird es in den teilnehmenden Geschäften vom 15. bis zum 20. April heißen. Die Kaufleute platzieren in dieser Woche ein großes Osterei verbunden mit einer Aktion in ihren Geschäften. Teilnehmende Betriebe: Cosmetic Sabrina, Fleischhof Oberland, Gottstein alpine fashion store, Handgmacht, Lasertechnik Belinda, Mode Feucht, Naturladen, Pregartner Fashion, Sanitätshaus Montevital, Stadtwerke, Stadtapotheke, Tyrolia, Uhren Schmuck Krismer, Optik Krismer, Vilas Uhren Schmuck.